La España de Antía Veiga, ante Inglaterra
La deportivista Antía Veiga jugará esta mañana a las 11.00 horas un amistoso en la localidad alicantina de La Nucía con la selección española sub 17 ante el combinado de Inglaterra. El Dépor Abanca, por su parte, supo ayer el horario de su partido ante el Madrid CFF en Riazor: 28 de septiembre a las 16.00.
