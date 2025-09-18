Activada la prerreserva de entradas para visitar Ipurua

El Deportivo ha puesto en marcha la prerreserva de entradas para el partido del próximo sábado 27 de septiembre, que se disputará en Ipurua, contra el Eibar, a partir de las 18.30. El club local cede 306 entradas, de las cuales el 60% (184) las gestionará la entidad coruñesa y el restante 40% la Federación de Peñas.

Las butacas tendrán un precio único de 25 euros. Los abonados podrán retirar hasta dos por carnet y la gestión se realizará a través de una web habilitada por el club para anotarse, con fecha límite el próximo sábado 21 de septiembre a las 21.00. Se evitan, así, colas presenciales en Riazor.

El próximo lunes 23 por la mañana el club realizará un sorteo en caso de que se anoten más socios en la prerreserva que tickets pueden despachar. En caso de que no se llegasen a retirar todas las entradas, habría turno para suplentes el martes 24 a partir de las 18.00.