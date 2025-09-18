Activada la prerreserva de entradas para visitar Ipurua
El club gestionará 184 butacas para sus socios a un precio de 25 euros
El Deportivo ha puesto en marcha la prerreserva de entradas para el partido del próximo sábado 27 de septiembre, que se disputará en Ipurua, contra el Eibar, a partir de las 18.30. El club local cede 306 entradas, de las cuales el 60% (184) las gestionará la entidad coruñesa y el restante 40% la Federación de Peñas.
Las butacas tendrán un precio único de 25 euros. Los abonados podrán retirar hasta dos por carnet y la gestión se realizará a través de una web habilitada por el club para anotarse, con fecha límite el próximo sábado 21 de septiembre a las 21.00. Se evitan, así, colas presenciales en Riazor.
El próximo lunes 23 por la mañana el club realizará un sorteo en caso de que se anoten más socios en la prerreserva que tickets pueden despachar. En caso de que no se llegasen a retirar todas las entradas, habría turno para suplentes el martes 24 a partir de las 18.00.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- Cuando Monelos vio abrir su primer negocio: «La gente decía que bajaba a A Coruña como si fuese otra ciudad»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita