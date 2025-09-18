David Mella, antes de la despedida

Uno de los puntos de interés en los minutos previos del Deportivo-Huesca es si Antonio Hidalgo mantendrá su apuesta de Vitoria o le introducirá algún matiz. La gran incógnita está en la punta de ataque y en el lateral izquierdo, aunque pocas posiciones están a salvo tras pasar por la lupa del catalán. Quien tiene muchas papeletas para repetir en un puesto novedoso para él esta temporada es David Mella. De actuar gran parte de su formación de extremo izquierdo a ser la apuesta en este inicio de liga como carrilero diestro. De un punto al otro del campo. Aún le falta al canterano, pero poco a poco se va aclimatando a su nuevo hábitat y se va compenetrando con Luismi Cruz que ha jugado por delante cuando los dos han coincidido en el terreno de juego. Será el último encuentro del zurdo de Espasande antes de esa cita del Mundial sub 20 en Chile para la que fue convocado el miércoles y que le puede tener hasta un mes fuera de A Coruña.

Todas las partes asumen su marcha y hasta el club planificó con esa eventualidad en mente, aunque no deja de ser una baja sentida. El técnico aprovechará hasta el último minuto su presencia y todo hace indicar que hoy estará de nuevo entre los elegidos dentro de esa apuesta por la continuidad tras el 1-5 ante el Mirandés. Mella ha disfrutado hasta ahora de dos titularidades, aunque se perdió un duelo por estar con la sub 20. El lunes viaja a Chile.