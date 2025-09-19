4-0 | El Dépor se recrea y Riazor sueña en grande

En la primera gran noche de Samuele Mulattieri en Riazor, una fiesta que parecía privada cuando a los ocho minutos el italiano puso su primera diana como local, David Mella decidió autoinvitarse y regalar una carta de despedida en forma de goles. El coyote blanquiazul voló desde la diestra, arrancando en esa posición de carrilero que parece sentarle como un guante, y aprovechó primero un regalo de Arribas y, después, una asistencia inmejorable de Luismi. En ambos había participado el liguriano que ahora lidera el frente de ataque gracias a una capacidad excelsa para hacer buenos los envíos en largo de Germán Parreño. Brilla el Deportivo, líder solitario durante, al menos, unas horas. Anecdótico, sí, pero el equipo coruñés está de vuelta.

Antonio Hidalgo ha construido con rapidez un equipo con múltiples miradas. Un bailacaras, que dirían los amantes de la ciencia ficción, pero en el plano táctico. El Deportivo no dio un segundo de respiro a un Huesca valiente que se vio sobrepasado por el nivel de intensidad y por el juego plasmado por los blanquiazules, que no esperaron por los Blues para encender el estadio.

Riazor arrancó en silencio. Apagado. No por el día, pues el ambiente era inmejorable, sino por los horarios. Marathon Inferior solo habló a los seis minutos de juego, cartulinas y pancarta en mano, para cantar aquello de odio eterno al fútbol moderno. A los 12, cuando regresó el ambiente, pues la grada acompañó la protesta, Mulattieri ya había golpeado una vez tras una buena carrera por banda derecha después de un saque de banda de Ximo que sirvió para activar al italiano. El ariete tumbó a Arribas en el cruce y sacó un centro que Carrillo metió en propia.

El gol reforzó el plan del Dépor. Hidalgo repitió el 3-4-3 de Mendizorrotza, con salvedades, y es que los jugadores bailan sobre el campo para desconcertar al rival. Ayer, Luismi Cruz estaba completamente centrado, salvo en algún descenso al interior derecho. Era Mulattieri quien cubría y percutía la banda. Villares, que de inicio se abría para recibir el primer pase de Loureiro y proyectar a Ximo, volvió a ser el ancla en un medio en el que también participó Yeremay. Todos se movían acompasados. Aunque el más cómodo parecía Mario Soriano, el trilero de un rombo que se hace y deshace convirtiéndose en triángulo o simple línea cuando es necesario.

El Dépor aceptó la presión del Huesca, pero encontró un puente aéreo entre Parreño y Mulattieri. El cedido por el Sassuolo mostró todo su repertorio para bajar balones. Tras un envío directo en el que fue derribado y pedía falta, la zaga del Huesca se durmió y ahí apareció David Mella. El chico más rápido de Riazor para puntear un pase demasiado suave de Arribas hacia su portero. Se perderá las próximas semanas porque debe conquistar el Mundial sub 20 para España. Tras unos meses poco sencillos, se ha reencontrado a tiempo con su mejor versión. Su triángulo junto a Ximo y Luismi Cruz es una sociedad que ya da réditos y con la que Hidalgo ha encontrado una mina de oro. Precisamente, entre dos de esos protagonistas llegó el 3-0. Tras otro balón largo que peinó Mulattieri, Luismi bajó el esférico al suelo y encontró a Mella entre líneas. Sobre la bocina. Al filo del descanso para sentenciar la contienda. 3-0 en un inmejorable primer tiempo.

Guilló realizó tres cambios en el descanso y pasó a un 4-4-2 con el objetivo de encontrar un milagro. No modificó nada Hidalgo, deseoso de que sus pupilos no se relajasen. Los primeros compases fueron oscenses, que se adueñaron con presteza de la pelota y manejaron el esférico durante un largo tramo. Al Dépor le tocó esperar, paciente, sin sobresaltos, sin deshacerse en las marcas o las vigilancias. Trató de correr Yeremay en la primera que tuvo, sin éxito tras escorarse demasiado y sacar un centro sin peligro. Un líder, además de dominar el juego con balón, también debe aprender a vivir sin él, resistir y juntarse.

El equipo visitante tuvo la suya con un disparo de Liberto que se fue alto, justo antes de que Hidalgo buscase activar de nuevo a su equipo. Entraron Stoichkov y Eddahchouri por Luismi y Mulattieri. El técnico de Canovelles necesitaba hambre y ganas sobre el campo. Piernas frescas para frenar la mejoría oscense, uno de los equipos más difíciles de la categoría hasta este momento, con solo una derrota en cinco partidos, pero que, durante la primera parte, había quedado reducido por el incontestable trabajo coruñés.

El Dépor amenazó en transición. Fue calibrando y midiendo el riesgo que tomaba el equipo oscense. Eddahchouri, ansioso por repetir su actuación pasada, parecía el jugador que más deseaba subir los decibelios de su escuadra. Sus compañeros, sin embargo, se limitaron a conservar la ventaja lograda antes del descanso, renta más que suficiente para vivir.

El Huesca no fue capaz de sostener el ritmo y el Deportivo, sin gran esfuerzo, terminó matando. Poco después de que Dani Jiménez privase a Yeremay de un golazo, Eddahchouri cazó un disparo desviado de Stoichkov que se convirtió en asistencia. 4-0.

Descompasada, pero con ganas, Riazor probó a hacer la ola. Disfrutó, saltó y celebró con un final plácido y volvió a intentarlo. Lejos de ser perfecta, muestra las ganas de una afición que se ha acostumbrado al drama, pero que aspira a vivir un curso de ensueño. Volver al lugar que le corresponde entre la élite del fútbol español. Duerme líder el Dépor. Duerme líder A Coruña. Tras un primer tiempo impecable, mostrando a la Liga todo el potencial de la plantilla. Y, al final, todos se animaron a hacer la ola.