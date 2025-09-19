David Mella: «Contento por hacer mejores partidos»

«Es importante que no nos hicieran daño y estoy contento por hacer los mejores partidos posibles cada fin de semana». Mella, parco en palabras, se felicitaba por el encuentro que acababa de realizar con un doblete , también por las prestaciones del equipo. Ahora se marcha al Mundial sub 20: «Me da pena por irme de mi club, pero esa una oportunidad, una pasada. No se juega todos los días y no sé si volveré a jugar otro. Es un orgullo estar en la lista. Apoyaré al Dépor todos los días», apunta un futbolista que cree que ser carrilero se le está dando «más o menos bien».