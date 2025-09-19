Enrich y Dani Ojeda, las altas del Huesca
El Huesca tendrá a su disposición a dos jugadores más que en las anteriores jornadas en las que ha rendido a buen nivel, ya que recupera en la delantera al sancionado Sergi Enrich y a Dani Ojeda, listo tras su lesión, por lo que sólo serán baja Javi Mier y Jordi Martín.
