Nueva llamada de la sub 17 para Antía Veiga
La selección española sub 17 ha vuelto a citar a la guardameta deportivista Antía Veiga para una concentración entre los días 22 y 24 de septiembre, previa a la lista del Mundial sub 17 que tendrá lugar entre el 7 de octubre y el 8 de noviembre en Marruecos.
