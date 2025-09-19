Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergi Guilló: «Tienen mucha dinamita arriba»

«Es un partidazo, en un campo importante y por la historia del rival. Es un equipo que está hecho para ascender. Viene en plena forma y tiene mucha dinamita», explicó Sergi Guilló, técnico de la SD Huesca: «Tenemos que hacer la defensa perfecta para dejar la puerta a cero, también tendremos nuestros momentos».

