Deportivo
Susto con Ximo Navarro por un golpe al filo del descanso
A Coruña
Ximo se echó al suelo al final de la primera parte y parecía que no iba a poder seguir sobre el terreno de juego. Al andaluz siempre le han perseguido los problemas musculares y Riazor se echó las manos a la cabeza por su gran arranque de liga junto a Loureiro y Mella. El 23 blanquiazul se fue al vestuario sin que Hidalgo agotase el cambio aprovechando la cercanía del descanso. Regresó al campo a la vuelta del intervalo y jugó casi todo el partido hasta que fue sustituido por Lucas Noubi. El técnico comentó que había sufrido las consecuencias de un golpe y decidieron seguir adelante.
