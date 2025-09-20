El Deportivo desata su efectividad

Quince goles en cinco partidos sitúan al Deportivo en lo alto de la tabla de anotadores en Segunda División. El equipo de Hidalgo ha puesto la directa de cara a portería , que suma nueve dianas en apenas 180 minutos. Es decir, uno cada 20 de juego entre las goleadas al Mirandés (1-5) y al Huesca (4-0). Comparte podio con el Racing de Santander, aunque en la diferencia entre marcados y recibidos, ningún equipo se acerca al +11 blanquiazul, que suma ya tres porterías a cero. Se ha soltado la melena tras un puñado de encuentros que han servido, además de para asomar en la primera plaza, para dar un golpe sobre la mesa de la Segunda División.

Como un bote de ketchup a medio usar, los goles han salido disparados para un Deportivo que amenaza en posicional y en transición, a balón parado o desde el lateral. Todo sirve para que los de Antonio Hidalgo tejan su red ofensiva, que ha multiplicado sus ocasiones claras en los últimos dos encuentros. Fueron tres ante el Granada en la primera jornada de liga; una contra el Burgos y el Sporting de Gijón; y otras tres en Butarque, en el 2-2 contra el Leganés. En Mendizorrotza, cinco; y el pasado viernes, otras cuatro.

El Deportivo se ha animado y ha sumado, también, efectividad. Es actualmente el tercer equipo con mejor ratio, un 21.43% de efectividad, superado solo por Burgos (21.95) y Racing (27.27). Ambos deben todavía jugar su partido de la sexta jornada. Con 70 disparos, el cuadro blanquiazul es el segundo equipo de la competición que más golpea y prueba. Además, de sus 15 goles, 14 son desde dentro del área, siendo el equipo de la competición que también lidera esta estadística.

Antonio Hidalgo ha encontrado en el 3-4-3 el esquema ideal para sumar talento, potencial ofensivo y seguridad atrás. Con Mulattieri, Yeremay, Luismi Cruz, David Mella y Mario Soriano junta en un mismo once a cinco futbolistas ofensivos, a los que hay que añadir también a un Giacomo Quagliata que se dispara con velocidad y peligro desde la banda izquierda.

La clave, como ha aclamado desde el primer día el técnico catalán, pasa por el equilibrio: una buena presión; una gran activación tras pérdida; un equipo que se junta con seguridad sin la pelota; y una estructura construida desde los cimientos. El trabajo colectivo y la calidad defensiva de Loureiro, Barcia, Ximo y Diego Villares hacen el resto para sostener el despliegue de cracks sobre el tablero.

A la efectividad ofensiva que ha encontrado el Deportivo en sus últimos dos encuentros de liga hay que destacar, también, el buen momento que atraviesa Zakaria Eddahchouri, máximo anotador de la competición con cinco dianas. Cuatro, arrancando desde el banquillo. El hambre del neerlandés para sumar registros y no quedarse atrás se ha convertido en el mejor revulsivo para Antonio Hidalgo. Su equipo, ahora, vive una época dulce de cara a portería.

Un equipo que domina la posesión en campo rival

El Deportivo se ha situado entre los equipos que mejor manejan la posesión en este inicio de curso. Suma 2296 pases buenos y está en lo alto de esta lista en la competición, a falta de que algunos de sus rivales compitan y puedan alcanzarle. Donde no queda duda, es en el paso adelante que ha dado la escuadra de Hidalgo en sus registros de posesión en campo contrario. 1016 de esos pases acertados son a partir de la mitad rival (en total, contando los errados, son 1367) con una tase de acierto del 74. 32%, solo por debajo de Las Palmas (74.61).

Es una estadística clave para entender a un Deportivo que no necesita largos tramos de posesión para brillar. Incluso puede cederla, como en la segunda parte del Huesca (40%). De hecho, el equipo promedia un 52.6% de cuota de balón tras seis encuentros, siendo el sexto en esta estadística.

El peligro real está en cómo trata la pelota el Deportivo una vez cruza la divisoria del campo, donde combina, acelera y ejecuta con precisión para acercar a sus mejores jugadores a la portería rival. Más por fuera que por dentro, por donde vuelca, en datos de Opta, el 75.7% de sus acciones ofensivas.