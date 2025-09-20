Domínguez, con ‘los mayores’ en su primer entrenamiento con el Deportivo
Completó, junto a Mario Hermo, la sesión postpartido que tuvo mayor carga para los suplentes del viernes
A Coruña
Los canteranos David Domínguez y Mario Hermo entrenaron ayer con el primer equipo en el último día de trabajo de la semana. Una jornada de recuperación para los titulares del viernes y para que los suplentes y aquellos futbolistas que no jugaron completasen cargas.
Para el atacante cambrés, cedido la pasada temporada en el Betanzos, esta fue su primera vez con los mayores en Abegondo.
La primera plantilla tendrá dos días de descanso y regresará el martes para preparar la visita a Ipurua del próximo sábado (18.30). Las dudas en la enfermería las seguirán protagonizando José Ángel y José Gragera, las dos bajas por lesión en la plantilla.
