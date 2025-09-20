Real Madrid - Dépor Abanca: Visita de altura al Di Stéfano

La victoria ante el Athletic Club ha reforzado el buen inicio de temporada de un Dépor Abanca que ha hecho de la defensa su gran virtud. Tras cinco puntos en tres jornadas, repartidos en dos empates y una victoria, las pupilas de Fran Alonso afrontan el duelo más difícil del primer mes de competición. Este domingo (18.30, DAZN) visitan al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva blanca.

El Dépor de Fran Alonso, de momento, en su segunda entrega, está convirtiendo cada encuentro en un duelo realmente duro para sus rivales para abrir a un equipo que solo ha encajado un gol tras 270 minutos. Ni Badalona ni Athletic lograron perforar la portería de Inês Pereira, líder en paradas a disparos desde dentro del área (9) en la Liga F. Solo el Espanyol, y con un gol en posible fuera de juego, que reafirman la solidez defensiva de un equipo en el que de momento no se discute la defensa de cinco. Tras ser baja por su situación contractual, Marina Artero, cedida por el Athletic, podría regresar a un once titular al que espera volver tarde o temprano Vera Martínez, ya recuperada. Es duda Raquel García por molestias. Quien sí podrá estar en Valdebebas es Marisa. A diferencia de la central vasca, la ariete no tiene cláusula del miedo pese a estar cedida por el Real Madrid. Siguen de baja Millene, y Espe Pizarro.

El técnico madrileño vuelve a su localidad y aguarda «un partido dificilísimo contra un rival que está con mucha confianza» después de vencer al Eintracht Frankfurt en Champions y clasificarse para la fase de grupos de la competición. No cree el entrenador blanquiazul que pueda existir desgaste pese a que jugaron el jueves: «Seguro que están mucho mejor anímicamente. El partido no fue muy exigente. La eliminatoria estaba casi resuelta en el descanso. No creo que les afecte mucho ese encuentro en mitad de la semana».

La temporada pasada el Deportivo logró un meritorio punto tras verse con los tres en la mano durante varios tramos del partido. «Me espero un rival con confianza alta, con mucha calidad. Para sacar algo, como hicimos el año pasado, tenemos que estar a nuestro mejor nivel y muy concentradas durante los 100 minutos que dure el partido», remarca, con un plan que será similar al 2-2 del curso anterior, en el que el equipo blanquiazul consiguió castigar al Real Madrid al contragolpe.

En el 5-3-2 de Fran Alonso, en el que Ainhoa y Bárbara podrían volver a ser la referencia ofensiva del equipo, la duda, además del eje de la zaga, está en una medular en la que Paula García, Henar y Lucía Martínez se han repartido las primeras titularidades.

Como es habitual y ya sucedió la temporada pasada, los enfrentamientos ante el Real Madrid son también un sinónimo de reencuentros para el Deportivo, que se medirá a Misa Rodríguez, María Méndez, Athenea del Castillo y una Tere Abelleira que todavía está de baja tras ser operada en marzo de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla izquierda. Aunque tanto la central como la extremo son asiduas y apuntan a ser titulares, Misa parece haber perdido su plaza en la portería ante Merle Frohms.