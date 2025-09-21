2-1 | Rubén Fernández salva la victoria con un torpedo sobre la bocina

El Fabril continúa en lo alto de la clasificación tras lograr su tercera victoria consecutiva en Liga después de que Rubén Fernández desatascase un partido condenado al empate (2-1). Había resistido hasta entonces el Salamanca, con un excepcional Leo Mendes bajo palos, pero el juvenil, que ingresó en los últimos minutos, lanzó un cañonazo directo a la escuadra para poner el 2-1 al filo del final.

Tres de tres para el filial coruñés, que se impuso a un buen Salamanca que aspira a estar también en la zona alta. En un día pasado por agua, los pupilos de Manuel Pablo se adelantaron a balón parado, en una acción de estrategia que tocó en el segundo palo Bil y mandó para dentro el exfabrilista Marotías en propia. Poco después, también de córner, Servetti igualó la contienda.

El Fabril fue un torbellino en el inicio del segundo tiempo. Contó con infinidad de ocasiones, pero se chocó una y otra vez con Leo Mendes. Cuando el filial perdió fuelle, el Salamanca tuvo la suya en otra acción de laboratorio. Esta vez Hugo Ríos emergió bajo palos para evitar en el minuto 89 el segundo salmantino. Poco antes, el filial había desperdiciado una contra.

En el minuto 90, al borde del final, Noé y Bil robaron un esférico que el camerunés sirvió al espacio para Rubén. Parecía que se escoraba demasiado, pero el juvenil lanzó un cañonazo esquinado a la escuadra que sorprendió a Mendes. Quedó tiempo para una tangana. El Fabril, líder, vuela en Segunda RFEF.