El Dépor Abanca B golea al Atlético C en Abegondo

El Deportivo Abanca B sumó su segunda victoria en liga ante el Atlético de Madrid C (4-1) en una mañana plácida en la ciudad deportiva que da continuidad al buen inicio de temporada del equipo que dirige Sandro Nogueira. Carmen, Laura Otero, Michi Apóstol y Laura Ruiz anotaron los goles de un encuentro que se empezó a decantar en el minuto 20. Pronto empató la escuadra madrileña, pero antes del descanso llegaron las dos siguientes dianas. Laura Ruiz cerró la contienda a los 55 minutos de partido.

El encuentro se disputó sobre el campo de césped artificial de Abegondo. Hasta ahora, el filial femenino continúa invicto en la tercera categoría nacional. Venció en su debut en casa ante el Madrid CFF B (1-0); empató sin goles en su visita al Bizkerre y volvió a ganar ayer. El próximo domingo, a las 16.15, visita al Real Avilés Industrial en La Toba.