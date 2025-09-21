El Deportivo se queda el liderato en propiedad una semana tras el empate del Racing de Santander en Córdoba

El Dépor necesitaba un tropiezo del Racing de Santander en su partido en Córdoba para quedarse con el liderato una semana y el traspiés llegó con un penalti en el descuento del Nuevo Arcángel. Los goles de Andrés Martín y Sangalli le dieron ventaja, pero los andaluces se rehicieron. Carracedo puso el 2-2 en el minuto 98. El Dépor tiene 14 puntos, al igual que el Cádiz, que le ganó 0-1 al Málaga. Los coruñeses no eran líderes de Segunda desde el 18 de mayo de 2014.