Mella viaja el lunes a Chile para iniciar la preparación del Mundial sub 20
El combinado de Paco Gallardo debuta el domingo en la cita
A Coruña
Mella se despidió el sábado de sus compañeros, que el lunes disfrutan de su último día libre, y a partir de ahora centrará todos sus esfuerzos en el Mundial sub 20 de Chile. El seleccionador Paco Gallardo incluyó al deportivista como uno de los 21 elegidos. Es uno de los tres futbolistas de la lista que no pertenece a un club de Primera. El zurdo de Espasande viaja hoy a tierras sudamericanas.
El Mundial se celebra entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre y los participantes tendrán, al menos, una semana de competición en la que disputarán los tres partidos de sus grupos. A España le esperan. como mínimo, Marruecos el día 28, México el 1 y Brasil el 4.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
- Una hora en el reino de Mulattieri
- Germán Lux, espectador de lujo en Riazor ante el Huesca
- Las notas individuales del Dépor ante el Huesca: Mella brilla en el uno por uno
- Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido
- Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína
- 4-0 | El Dépor se recrea y Riazor sueña en grande