Los cuatro magníficos ya carburan y se encuentran

Fernando Soriano introdujo con Luismi Cruz una cuarta variante para añadir talento a una plantilla que ya contaba con una línea de mediapuntas envidiable. Hidalgo, en verano, se frotó las manos, y probó distintas fórmulas con vista a juntarlos algún día sobre un mismo tablero. Deberá reconstruirlo con la salida de David Mella, el último en añadirse a la lista de goleadores. Los cuatro magníficos ya carburan y unen su talento en beneficio del equipo.

El 3-4-3 de Hidalgo ha logrado un espacio en el que cobijar a sus grandes talentos. Yeremay y Luismi, en una mediapunta con libertad en la que pueden soltarse llegar con peligro al área. Quienes más han tenido que adaptarse han sido Mario Soriano y Mella. El primero, incrustado en el doble pivote, donde ya jugó durante meses el curso pasado para intentar, precisamente, juntar a cuatro figuras. Entonces, con Lucas Pérez en la baraja. La llegada del gaditano ha retrasado ligeramente la posición de David Mella, quien ha pasado más tiempo en la posición de carrilero que como extremo. No obstante, con balón el de Espasande cuenta con libertad para volar y desplegar sus mejores virtudes: velocidad, sorpresa y nervio.

Los resultados han sido inmediatos. Hidalgo ha conseguido protegerse con una buena estructura, a la vez que libera el talento ganador de sus cuatro bajitos. El doblete de Mella supone que todos ellos han anotado ya en las primeras seis jornadas. El primero fue Mario Soriano en Los Cármenes, en una acción de tiralíneas en la que ya combinó con sus compañeros de armas. Dos jornadas después llegó el estreno de Yeremay, con un tanto desde los once metros, su única participación hasta ahora este curso. Le siguió Luismi Cruz, con un doblete en Mendizorrotza ante el Mirandés. El primer tanto, encontrándose con el centrocampista madrileño. Y en Riazor, el pasado viernes, David Mella marcó dos tantos, uno de ellos combinando con el gaditano, que sirvió un pase fantástico para que el 11 encarase al portero rival.

La producción goleadora de los cuatro es muy alta. Luismi, con dos goles y dos asistencias, iguala los cuatro de Mario Soriano, que ha repartido tres pases de gol, además de su diana. Mella, por detrás, también ha dado una asistencia este curso.

De competir a cooperar

Si en verano parecía que no serían compatibles, que Hidalgo iba a crear una competencia en la banda derecha, el nivel creciente de David Mella le ha obligado a hacerle espacio en el once titular. Ya no es Luismi por el de Espasande, dejándolo en tres de los cuatro sobre el campo. Es un all in de calidad para que los mejores partan desde el inicio en los partidos.

El esquema es el gran cambio, pues la idea ya cuenta con resquicios del curso pasado, cuando Imanol Idiakez colocó a David Mella de lateral izquierdo, intentando juntar a Yeremay, Mario y Lucas por detrás de un delantero. Entonces el de Espasande sufrió más, en una posición en la que estaba expuesto y contaba con poca protección en su espalda. Ahora, en lugar de tener a Pablo Martínez como única referencia en la retaguardia, cuenta con Ximo Navarro de escudero y, a su vez, Miguel Loureiro, gracias a un esquema de tres centrales que da libertad a los carrileros. Tanto Quagliata como el propio Mella pueden avanzar muy altos sin miedo a un retorno en el que cuentan con un salvavidas. Eso sí, el canterano ha tenido que acostumbrarse a defender bajo siempre que el equipo se junta en campo propio. Su altura es la misma que la de los centrales en un bloque que se coloca en 5-4-1 para asumir los ataques rivales.

Quien disfruta sobre el campo es Mario Soriano. Mediapunta de formación, la salida de Lucas Pérez le devolvió a la posición del 10, aunque tanto el curso pasado como este ha aumentado su tendencia a descender y ayudar a la medular en la elaboración del juego. Ese doble pivote junto a Diego Villares no es nuevo. Durante meses lo hizo bajo el mando de Gilsanz, cuando en salida de balón y organización José Ángel se situaba entre centrales y era el joker quien se acercaba al medio. Ahora parte directamente desde el doble pivote, una posición que ocupó los primeros meses del curso pasado.

A Mario Soriano se le ve suelto ahí. Tiene espacio para conducir, libertad para moverse, y muchos jugadores a su alrededor. Con Villares ejerciendo más de centrocampista posicional, puede acercarse a Yeremay y Luismi, o avanzar. Ante el Huesca, incluso durante muchos tramos ejerció de 6 por dentro, siendo del centrocampista de Samarugo quien se proyectaba o se alejaba. Alternativas para una medular repleta de variedades.

La convocatoria de David Mella al Mundial sub 20 reduce el número de magníficos a disposición de Hidalgo. Los cuatro se buscan y se entienden sobre el campo. El de Canovelles les ha generado un ecosistema para que desarrollen su talento, a cambio de una buena dosis de trabajo sin balón, evidenciada en las figuras de Luismi, Mella y Mario, quienes han aumentado sus tareas defensivas. Es un peaje asequible. Necesario para desplegar todo el fútbol que llevan dentro y que los cuatro magníficos coincidan sobre el verde.