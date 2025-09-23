El Deportivo presume de su zaga de acero

El Deportivo tiene muchos motivos para sonreír al mirar atrás en las primeras seis jornadas de liga. El conjunto de Antonio Hidalgo todavía tiene una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones de cara a una temporada en la que todavía tiene 36 encuentros por delante para definir sus aspiraciones, que, de momento, le colocan en lo más alto de la tabla. La contundencia de los atacantes, desatados en los dos últimos encuentros, reluce en un equipo que ha logrado tomar el liderato sin conocer la derrota y con sensaciones al alza.

Sin embargo, el Dépor construye la casa por los cimientos e Hidalgo, con su esquema, ha logrado convertir una zaga renovada casi pro completo en un muro a la altura de muy pocos en la categoría. Es el equipo que menos goles ha encajado, cuatro, empatado con el Real Valladolid. Es el mejor registro del Dépor en Segunda desde la temporada 2014-15 con Fernando Vázquez al mando. En aquella ocasión, el curso acabó en Cuatro Caminos y con el equipo en Primera. Además del total, el Dépor presume de tres porterías a cero, cifra que comparte con Cádiz y Valladolid.

Germán Parreño recuperó este verano la titularidad en la portería del Deportivo tras la marcha de Helton Leite. El meta del ascenso se ganó el favor de Hidalgo en verano y el de Canovelles no ha tenido motivos para relevarle en favor del recién llegado Daniel Bachmann. El conjunto blanquiazul es el mejor de la categoría en goles en contra en el mes y medio de competición que ha disputado hasta la fecha. Germán solo ha recogido cuatro veces la pelota en las redes de su portería: una ante Granada y Mirandés y dos en la visita al Leganés en Butarque.

Más allá del cuánto, está el cómo. De los cuatro tantos, solo dos, los que firmó el equipo pepinero, llegaron desde dentro del área. Así fue el 1-0 accidentado de De la Fuente nada más iniciar el duelo. Duk firmó el segundo del conjunto madrileño en un rebote tras un saque de esquina. Las otras dos dianas en contra llegaron por medio de golazos. Hongla firmó el 1-2 del Granada en Los Cármenes con un misil que pegó en el larguero antes del entrar y Bauzà ajustó un latigazo raso a la cepa del palo. En ambos casos, el Dépor mostró mandíbula y devolvió el golpe para asegurar los tres puntos

Loureiro y Barcia

Antonio Hidalgo ha encontrado en su defensa de tres centrales un escudo casi infranqueable para los delanteros rivales. A ello han ayudado los rendimientos de Miguel Loureiro y Dani Barcia. El de Cerceda ha caído de pie en el equipo de su corazón: sólido en el costado y en el eje, expeditivo en los cortes y siempre bien ubicado. El de Cambre, con quien guarda un lejano parentesco, va a más con el transcurso de las jornadas. En ataque se estrenó como goleador con la blanquiazul, en defensa, cada vez asume con más confianza el paso adelante que tenía que asumir en el proyecto.

La recuperación de Ximo Navarro, más que solvente como tercer central por la derecha y carrilero opcional, ha sido otra de las bendiciones para una zaga en la que entró y salió Arnau Comas. El catalán perdió la titularidad y lleva dos jornadas sin siquiera salir en la segunda parte. Hidalgo le ha dado ese rol a Lucas Noubi para apuntalar la defensa en la recta de final de dos partidos que ya estaban resueltos con antelación. En la izquierda, Quagliata se ha impuesto a un Escudero que, pese a perder su puesto, sí ha sido una opción para Hidalgo en los segundos tiempos. Multitud de recursos para un Dépor que cimienta su liderazgo en una defensa de acero.