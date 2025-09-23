Hidalgo echa mano del talento de Fabi y Nájera para el Deportivo

El buen inicio de temporada en el Fabril, sumado a la ausencia de David Mella, ha provocado que Antonio Hidalgo siga reforzando la primera plantilla con jugadores del Fabril. Esta vez, con Fabi y Nájera, además de Samu Fernández, habitual en el día a día.

En el primer entrenamiento de la semana estuvieron ausentes José Gragera, que sigue al margen del grupo, y José Ángel, quien se tuvo que quedar en casa por una viriasis, tal y como indica el club en el parte de trabajo diario. Este miércoles regresarán con una sesión en campo que arrancará a las 10.30.

Para Fabi y Nájera es el premio a un gran inicio de curso. Por la primera plantilla han pasado distintos jugadores, como Mané o Kike, y esta vez Hidalgo tira por dos perfiles diestros que pueden actuar en banda o por dentro. En este comienzo de 25/26, Fabi está actuando, sobre todo, en banda derecha, aunque intercambia su posición con la de Mané en algunos tramos, pasando así al extremo izquierdo. Se trata de un jugador fino, con mucho talento y gran capacidad para el último pase. Ante el Coruxo, además, anotó un golazo desde fuera del área; y también asistió en la victoria al Burgos Promesas.

Mario Nájera, de un año más, viene jugando como interior izquierdo, actuando cerca del área y aportando su excelente llegada desde atrás. Suma dos goles, ante Burgos y Coruxo, y también brindó un buen rendimiento frente al Salamanca. El curso pasado estuvo cedido y este año ha vuelto para ser importante y reencontrarse con su mejor versión.