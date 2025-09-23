El primer picotazo de Rubén Fernández, para marcar el camino

Hace dos temporadas, en enero de 2024, Óscar Gilsanz se atrevió a hacer debutar a un juvenil de primer año. Estaba en racha en Liga Nacional, incluso había rascado algún tanto con el División de Honor, y el 1-1 ante el Oviedo Vetusta animó al betanceiro a sacar al campo a Rubén Fernández. Goleador por naturaleza, dos cursos después ha dado el salto a la plantilla del filial, saltándose el tercer año en la categoría que, a priori, le correspondería al de Caldas, quien durante sus primeras etapas hacía más de cinco horas en carretera para poder entrenar en Abegondo.

Rubén ha necesitado solo tres ratos en el campo para confirmar lo que ha sido toda su vida: un goleador nato. Suplente en este inicio de liga, Manuel Pablo apostó por él en los minutos finales para desatascar el 1-1 ante el Salamanca. En la primera oportunidad que tuvo, tras un desmarque que leyó su defensor, se metió en el área y se quedó sin ángulo, pero en su cabeza ya tenía descrita la jugada.

Rubén anotó un gol de película, casi imposible de seguir para la cámara. Cruzó, sin ángulo, un derechazo que entró por el primer palo, donde el portero rival, héroe hasta ese momento tenía todos los huecos bien cubiertos. No había más espacio que la escuadra, y ahí envió el balón. El primero, para el recuerdo.

No podía ser de otra forma que con un zambombazo de los suyos. Rubén puso en pie a Abegondo, aunque para los más asiduos, la jugada estaba telegrafiada desde el momento en el que Bil Nsongo le entregó el balón. Con 17 años anotó más de 30 goles con el equipo juvenil en la máxima categoría, en la que fue pichichi y figura clave para alcanzar la Final 4, en la que el Dépor cayó ante el Real Betis en semifinales. Un año antes, entre el B y el A sumó 40 dianas, sin contar los torneos de verano y festivos del calendario.

En un año de transición y crecimiento, en el que parte de suplente ante un buen Bil Nsongo que también asoma hacia el primer equipo, Rubén Fernández tiene una ruta clara para seguir creciendo en el club tras un verano en el que desoyó intereses importantes para continuar cumpliendo un sueño: vestir la blanquiazul.

Un golazo suyo hace líder al Fabril tras tres jornadas. Ya se había quedado con la miel en los labios unos días antes en O Vao. Pero, como toda su vida, los goles caen por su propio peso.

Rubén, que lleva años despuntando por sus habilidades en el área, ha pulido poco a poco otras cualidades: su ruptura al espacio (en el club lo consideraban el curso pasado entre los más rápidos del equipo) y ha sumado registros a su juego: los desmarques de apoyo, las descargas, el juego de espaldas... todo de cara a construir al delantero del futuro. El primer picotazo del delantero ya ha llegado.