Stoichkov regresa con el Deportivo a Ipurua, el estadio donde fue feliz

La baja de David Mella deja algo más de espacio en el cotizado frente de ataque del Deportivoy uno de los más beneficiados, a priori, es Juan Diego Molina Martínez, Stoichkov. Aún son un misterio los planes de Antonio Hidalgo, pero este protagonismo aún por concretar para el gaditano llega justo cuando visita el estadio en el que ha dado mayor rendimiento en su carrera, Ipurua.

El ariete del Dépor, cedido por el Granada, hizo unas grandes temporadas en el Alcorcón y en el Sabadell, sumando 27 tantos entre ambas experiencias, pero donde realmente rompió a jugar y donde se convirtió en un futbolista dominante en la categoría fue en el Eibar. En los tres años que defendió la camiseta vasca logró 45 goles y repartió 12 asistencias, unos números que prácticamente ningún jugador pudo sostener en ese periodo de tiempo. La última de esas campañas, 2023-24, coincidió en el frente de ataque con un Mario Soriano que ahora vuelve a ser compañero en el Dépor. A las órdenes de Joseba Etxeberria completó su campaña más completo al sumar 12 goles y 7 asistencias. Fue justo cuando, meses después, dio el salto a Primera, al Alavés, aunque la experiencia no salió como él hubiese deseado.

Su campo predilecto

Se da la circunstancias, además, de que las especiales características de Ipurua impulsaban la voracidad goleadora de Stoichkov. De hecho, el 22 del Deportivo logró en el estadio que visitará el sábado 31 de los 45 goles en liga que consiguió en su etapa en tierras vascas. Casi un 70% de toda la producción en su época más fructifera. Recuerdos que pueden animar a Hidalgo a apostar por él.