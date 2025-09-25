El Dépor perfila los últimos detalles de Abegondo antes de su presentación

Un escudo gigante en la cubierta del edificio principal figura como uno de los últimos elementos antes de que este martes el club presente las reformas de su ciudad deportiva. Un largo trabajo que ha tomado una forma mayor en su segunda fase, iniciada a finales de mayo tras el cierre del curso 24/25.

El Deportivo proyecta un lugar de trabajo que sea modélico y adaptado a los nuevos tiempos. La inversión rondará los 40 millones de euros, y la tercera fase incluirá un nuevo edificio al final de la instalación, situado donde estaba el antiguo gimnasio.

Los campos se han renovado, el club ha instalado distintas lonas para cerrar y también mejorar la imagen visual; se levantará una grada entre el campo 2 y 3, y también se ha realizado un nuevo gimnasio para cantera y femenino, entre algunas de las múltiples reformas que se están completando.