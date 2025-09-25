El Dépor perfila los últimos detalles de Abegondo antes de su presentación
El club presentará los planes de la reforma integral, con una inversión de unos 40 millones de euros
Un escudo gigante en la cubierta del edificio principal figura como uno de los últimos elementos antes de que este martes el club presente las reformas de su ciudad deportiva. Un largo trabajo que ha tomado una forma mayor en su segunda fase, iniciada a finales de mayo tras el cierre del curso 24/25.
El Deportivo proyecta un lugar de trabajo que sea modélico y adaptado a los nuevos tiempos. La inversión rondará los 40 millones de euros, y la tercera fase incluirá un nuevo edificio al final de la instalación, situado donde estaba el antiguo gimnasio.
Los campos se han renovado, el club ha instalado distintas lonas para cerrar y también mejorar la imagen visual; se levantará una grada entre el campo 2 y 3, y también se ha realizado un nuevo gimnasio para cantera y femenino, entre algunas de las múltiples reformas que se están completando.
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo
- Hidalgo echa mano del talento de Fabi y Nájera para el Deportivo