Pablo García y Kike, en el ‘casting’ que hace Hidalgo
A Coruña
Antonio Hidalgo no se detiene en ese casting que realiza casi de manera continua con la cantera, auspiciado también por contar con una plantilla corta. Si el martes Nájera y Fabi fueron las caras nuevas, ayer recuperó a Kike y a Pablo García. El jugador de banda llegado del Atlético se mantiene y se perfila como opción de banquillo ante la baja de David Mella.
