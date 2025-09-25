Pablo García y Kike, en el ‘casting’ que hace Hidalgo

Antonio Hidalgo no se detiene en ese casting que realiza casi de manera continua con la cantera, auspiciado también por contar con una plantilla corta. Si el martes Nájera y Fabi fueron las caras nuevas, ayer recuperó a Kike y a Pablo García. El jugador de banda llegado del Atlético se mantiene y se perfila como opción de banquillo ante la baja de David Mella.