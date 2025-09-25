Segunda División
Quagliata, emocionado con la afición del Dépor: "Es imposible no ver a una persona con la camiseta durante un día"
El lateral cree que se está adaptando bien al club y espera un "partido difícil" en Ipurua
Giacomo Quagliata ha caído de pie en Riazor. Su entrega en el campo y la pasión que imprime en su juego casan con una afición de la que reconoce ya haberse enamorado. "Es una cosa bellísima jugar en este estadio, las personas tienen una pasión increíble por el equipo", expresa en rueda de prensa. Este sábado el Dépor visitará Ipurua, donde espera "dar guerra" para llevarse los tres puntos.
El italiano atraviesa un buen momento y se ha convertido en titular, al menos en las últimas semanas. Sabía, antes de llegar, que "habría competencia en la posición" con Sergio Escudero, quien partió de inicio en los primeros cuatro encuentros. El cambio de sistema le ha permitido asaltar la titularidad. Se siente cómo en un rol en el que Hidalgo le pide "agresividad y movilidad" y una dosis de "competitividad". Cuando ataca, se muestra muy largo, y cuando defiende, es uno más en la línea de cinco. "Mi rol se basa en encontrar mi mejor situación, puede ser un poco alto o más bajo, según el rival", relata.
Pese a que el Dépor es líder en liga, Quagliata cree que no es importante a estas alturas de campeonato, y que la clave pasa por "seguir trabajando como se ha estado haciendo y dar el 100% cada semana". Ante el Eibar, aguarda un partido que "no será fácil" frente a un "rival agresivo" al que espera "dar guerra" en Ipurua. No estará David Mella, quien "lo hizo muy bien" en los últimos encuentros. Pero hay "muchos jugadores buenos" y no habrá "problemas" para sustituir al canterano.
Quagliata se rinde a Riazor y a una afición que se hace notar por las calles: "Es imposible no ver durante un día a una persona con la camiseta del Dépor". Una pasión que le quedó clara "incluso en los amistosos" de pretemporada. "Nos ayudarán a dar lo mejor y conseguir los objetivos", explica Quagliata.
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo
- Hidalgo echa mano del talento de Fabi y Nájera para el Deportivo