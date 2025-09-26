Así juega Fabi Urzain: un pie de seda para Antonio Hidalgo

La salida de David Mella al Mundial sub 20 ha provocado un pequeño casting en Abegondo en busca de un jugador de ataque que pueda completar el frente ofensivo. Mientras el técnico decida por quién apuesta en lugar del jugador de Espasande, Fabi Urzain se ha hecho un hueco en el primer equipo, con el que ha trabajado a lo largo de la semana. Aunque también probó a Mario Nájera, parece que el segoviano ha convencido al entrenador de Canovelles, que podría contar con él en la expedición a Ipurua. Con el Fabril, en un gran inicio de liga, ha anotado un gol y ha regalado una asistencia.

Pasado atlético

Mediapunta diestro, Fabi, con pasado en la cantera del Atlético de Madrid, ha jugado, sobre todo, en banda, alternando la izquierda y la derecha, y mostrándose como una excelente opción al pie. El curso pasado lo terminó con tres tantos y dos asistencias. Fue importante tanto para Gilsanz como para Manuel Pablo, y en este inicio de 25/26 ha ganado regularidad. Curiosamente, en el perfil diestro, y no a pie cambiado, como jugó gran parte de la campaña pasada.

Desde ese carril del 7 ha dejado un gol y una asistencia, aunque a lo largo de los partidos suele terminar cambiando de costado con Mané, quien disfruta tirando la diagonal para buscar el disparo.

Fabi destaca por ser, sobre todo, un jugador con muy buen toque. Una diestra para asistir, encontrar el último pase y golpear con suma calidad, tanto con el interior o el exterior de la bota. Aunque en este inicio de campaña los espacios interiores los suelen ocupar Mario Nájera y Noé Carrillo, el segoviano también destaca cuando puede circular ente líneas, aunque el choque cuerpo a cuerpo no es una virtud para el jugador de 21 años.

Nacido en 2004, llegó el verano pasado procedente del Atlético de Madrid, firmando por dos temporadas, hasta 2026.

Más pretendientes

A lo largo de la semana, Hidalgo también ha contado con Samu Fernández, un habitual; Pablo García, lateral diestro; o Kike Fernández, quien ya ha entrado en alguna convocatoria con el primer equipo. El retorno de José Ángel podría cortarle el hueco a este último, pero ante la baja de Mella, la plantilla podría requerir un perfil ofensivo como el de Fabi Urzain. Un jugador lleno de talento cuya mejoría pasará por la regularidad y las cifras. En el Fabril, hasta ahora, ya ha demostrado que tiene una calidad diferencial.