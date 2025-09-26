Hidalgo y el liderato del Deportivo: "Todo te va a exigir al milímetro"

El Deportivo vive un inicio de temporada feliz. Lidera, junto al Cádiz, la clasificación en Segunda División tras 6 jornadas y 14 puntos. Nadie le podrá ya quitar lo obtenido a los coruñeses, aunque todavía es demasiado pronto. Antonio Hidalgo, con los pies en la tierra, quiere seguir viendo evolucionar a su equipo, que este sábado (18.30, DAZN) visita Ipurua, un campo siempre complicado. "Debemos saber que vamos a sufrir", tiene claro el entrenador catalán, quien incide en no perder de vista "la realidad de la categoría", en la que cada partido es una gran lucha.

No quiere Antonio Hidalgo ver relajación en sus pupilos. La clave del éxito futuro en Segunda División pasa por el trabajo diario, y el técnico blanquiazul advierte a sus chicos de que esto solo acaba de empezar. "Todo te va a exigir al milímetro. Tenemos que saber esa exigencia, ese ir al detalle", arenga el de Canovelles, quien asegura que para ganar hará falta "la involucración de la plantilla con y sin balón" durante 90 minutos: "Sobre todo ese sentimiento de que hay que sufrir, estar unidos cuando ellos tengan el balón y te metan en campo contrario. Ellos son un muy buen equipo y hay que estar atentos".

Para el partido todavía no podrá contar con José Gragera, con quien la "intención" es que empiece a trabajar con el grupo la próxima semana. Está de vuelta José Ángel, pero solo lleva un puñado de entrenamientos: "Tiene un proceso en el que tenemos que tener cuidado. Ha estado tiempo fuera. Iremos tomando las decisiones sobre él. La buena noticia es que va completando entrenamientos". Además, Mella es baja al estar concentrado con la selección sub 20.

Sobe el liderato, Hidalgo asegura que lo lleva "con normalidad" porque ya lleva "demasiado tiempo en esto como para saber cómo funciona este mundo". A la mínima relajación, la categoría pone a todos en su sitio. "El equipo está compitiendo muy bien. Lo que me preocupa que mi equipo entrene cada día y cada detalle que le vayamos metiendo a los partidos que nos vamos encontrando los vayan resolviendo", incide. Además, tiene claro que la mejoría deportivista pasa por seguir resolviendo "los detalles que te vas encontrando". Cada contienda va a exigir al Deportivo su máximo nivel. "Cada rival te plantea situaciones diferentes. Hay conceptos principales que analizamos de manera individual, pero luego cada rival te pide una cosa diferente. Intentamos adaptar esa situación sabiendo que también nosotros debemos ser protagonistas", relata.

Hidalgo tiene claro que la clave para no estancarse y seguir creciendo como equipo pasa por ir "al detalle", exigiendo "el máximo" y "yendo al límite en cada entrenamiento". Con la normalidad del día a día, pero "sabiendo que queda mucho por delante". También reflexiona sobre el fútbol actual, en el que es importante que "cada jugador en su posición pueda resolver los detalles que se va encontrando". Hacia ahí se encamina la actualidad de la alta competición: "El fútbol cada vez va más a eso, a la movilidad de los jugadores. A partir de ahí ser sólidos, fiables, sabiendo que tenemos una gran pegada arriba. Hay que trabajar los partidos al detalle".

Mulattieri y Eddahchouri, cuestión de confianza

El inicio de temporada ha traído un debate interesante para el entrenador catalán. Sus dos delanteros han arrancado la temporada muy enchufados, lo que le obliga a tomar decisiones cada fin de semana. Mulattieri, el titular en las últimas jornadas, ha refrendado su nivel con un gran rendimiento; mientas que Eddahchouri, partiendo desde el banquillo, se ha convertido en el máximo goleador de la categoría con cinco dianas: "Es una cuestión de confianza de los jugadores. Los dos se sienten con un grado de confianza muy alto. Están entrenando muy bien. Sienten el cariño que les tengo. Entrenan para ponerme las cosas difíciles".

La competencia es sana e Hidalgo la celebra porque "esto va de competir" y de "mirar por el grupo". Ambos, actualmente, dan "un rendimiento altísimo": "A todos les gusta jugar los 90 minutos, estoy encantado con ellos".

Hidalgo analiza también la figura de Stoichkov, que vuelve a un campo en el que fue muy feliz durante muchos años: "Está feliz, encantado de estar aquí. Venía de unos meses en una situación complicada en su club. Lo veo encantado, esa es la principal situación que me importa. Veremos qué posición puede hacer. Él seguramente está más cómodo detrás del punta. Puede jugar en las tres posiciones del ataque. Veremos lo que nos demanda el partido. Está encantado y haciendo un gran trabajo".

Hidalgo advierte sobre el Eibar, rival de este fin de semana

El entrenador blanquiazul analiza a un Eibar que llega séptimo al encuentro: "Vamos a un campo complicado históricamente. He ido como jugador y como entrenador. Ya me enfrenté a Beñat el año pasado, es un equipo muy bien trabajado, con movilidad, que te pone en apuros, que cambia estructuras continuamente. Tenemos que estar muy ajustados sin balón, ser sólidos y conceder poco. Te van a estresar muchísimo y buscaremos sus puntos débiles".

Insistió Hidalgo en la previa del duelo sobre un Eibar que solo ha encajado cinco goles en seis partidos, uno más que los blanquiazules: "Son un equipo que tiene un inicio muy bien trabajado, seguramente de los mejores de la categoría. Cambian sus posiciones, su altura y su anchura. Tienes que estar ajustado. Han recuperado a su delantero referencia, Bautista, que es uno de los mejores de la categoría, y han ganado pegada". Y concluye: "Desde que ha llegado Beñat han sacado muchos puntos. Hay que ir al mínimo detalle. Debemos saber que vamos a sufrir y tendremos que tener momentos de estar muy ajustados".