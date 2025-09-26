Quique González: "Cuando te recuerdan el 'play off' sigue haciendo pupa, entonces fue muy duro"

Enrique González Casín (1990, Valladolid) sigue atento la evolución de Dépor y Eibar, dos clubes que llevará siempre en el corazón y que este fin de semana cruzan sus caminos. Ahora, enrolado en las filas del Conquense, busca ser feliz con el fútbol y aportar la madurez de una larga trayectoria en la que Riazor y un curso marcado por 17 goles dejaron huella.

Se miden clubes importantes de su vida. ¿Qué recuerdos le trae?

Son dos clubes que quiero mucho, donde he podido disfrutar, formarme y le guardas un cariño especial. En el Eibar fueron cinco temporadas; en el Dépor, una, pero fue tan intensa que parecen más. He sido muy feliz, saco cosas positivas de todo: amistades, vivencias, experiencias... y he disfrutado mucho de sus aficiones, lo que es el club, la ciudad, en Eibar, que es más pequeño, pero siempre muy a gusto. Ahora me toca aquí, en Cuenca y espero que vaya igual de bien.

¿Cómo define su paso por el Deportivo? 17 goles en un curso.

La pena fue aquel ‘play off’ que nos fuimos 2-0 y, quién nos lo iba a decir, pero el fútbol es así de caprichoso. No hicimos las cosas a lo mejor tan bien como teníamos que hacerlas. Puedes entrar en un cúmulo de batallas, unos dirán suerte y otros que fue inmerecido, pero pasó lo que pasó y nos metieron tres. De vuelta para A Coruña con mucho dolor. Costó asimilarlo, la verdad, pero el tiempo lo cura todo. Es vedad que fue muy duro, porque era algo muy bonito, y yo no había ascendido nunca. Hacerlo con el Dépor, con la historia que tiene, su dimensión y su grandeza hubiera sido la hostia, hablando mal. Entonces fue muy duro, cuando te recuerdan ese momento sigue haciendo pupa. Pero de todo se aprende y hay que sacar lo positivo.

En aquel rombo de Nacho, junto a Carlos Fernández, se le veía especialmente cómodo.

Sí, encima tengo amistad con él. ¿Qué te voy a decir de Carlos? La pena son las lesiones que está teniendo, ahora parece que en el Mirandés está disfrutando. El talento deportivo y humano es muy grande, pero no solo con Carlos, había muy buena plantilla. Cada uno puso su granito de arena y las cosas pues bueno, hicieron que jugáramos esa final del play off, pero sí que es verdad que disfruté mucho, las cosas salían, te sentías cómodo a nivel goleador también, pero luego no solo eso, muchas otras cosas más que ayudaban al equipo, como los compañeros.

¿Es el Dépor uno de esos clubes que marca especialmente?

Sí, a ver, no voy a descubrir yo al Dépor y a su afición, lo que ha sido, la historia que tiene. La dimensión que tenía este equipo era la leche. La repercusión siempre es más grande, pero obviamente ascender con Eibar u Osasuna en su día, con cualquier equipo, también me hubiera hecho mogollón de ilusión.

¿Qué tiene Ipurua que es tan complicado para los visitantes?

Es un club humilde, que hace las cosas bien y tiene una gran afición. Hay mucha pasión por el fútbol, la grada aprieta, es parecido al fútbol inglés. Mola mucho. En Ipurua se vive mucho el fútbol, encima el césped está siempre en una condición increíble, y ya si llueve un poco la pelota rueda de forma espectacular. EL Eibar lleva muchas cosas haciendo las cosas bien. Nos quedamos muy cerca de varios ascensos, sobre todo el que más dolió fue el día de Alcorcón, que lo teníamos en la mano y se nos escapó, pero así es el fútbol.

Coincidió con Mario Soriano y con Stoichkov, ahora en el Dépor.

Un añito con el joker, poco a poco se irá curtiendo más y cogiendo experiencia, porque el talento ya lo tiene, es un chaval súper profesional, pero es joven y tiene años para mejorar. Está demostrando el fútbol que tiene y qué mejor sitio que en A Coruña. ¿Stoichkov tiene un don para el gol. Tiene un golpeo espectacular con las dos piernas. Yo he compartido unos años muy bonitos. Es verdad que cuando dejas un lugar donde eres feliz, sales de tu zona de confort, a veces cuesta. Solo puedo desearles lo mejor y que disfruten del club y la ciudad.

Su Dépor tenía una calidad bárbara y no lo logró. ¿Qué consejo le daría al actual equipo?

Ahora ves al Dépor y parece que en diciembre va a estar ascendido, pero esto da muchas vueltas. Cada año pasa. Por mi experiencia les diría que sigan currando como si fuera el primer día, como si estuvieran de últimos, que no se crean más que nadie, aquí, en Segunda, como saques un poco de pechito te meten un 4-0. Las diferencias son mínimas. El talento te puede decidir algún momento puntual, obviamente hay que tenerlo, en ahora todo va al detalle, a nivel físico, la gente está más preparada. El buen futbolista tiene que manejar muchos registros, por lo que te digo, porque ahora el fútbol de hoy en día te pinta la cara cualquiera.

Quique, durante la ida del play off de ascenso ante el Málaga / Casteleiro/Roller Agencia

Conquense, actualidad y futuro de Quique González

¿Cómo le va en este inicio de campeonato?

Bueno, bien, a ver, el inicio no ha sido el mejor. Esto es muy largo, acabas de empezar y con ilusión, con ganas de que sea un año bonito, pero bueno, para eso el día a día es importante disfrutarlo y currar, si es que no hay más.

¿Cómo afronta esta nueva aventura en Segunda RFEF?

Es una categoría que no conozco, sí que es verdad que he jugado hace años en Segunda y Tercera pero bueno, una experiencia nueva, creo que en el club están haciendo las cosas muy bien, la gente que ha entrado, los nuevos inversores han entrado con muchas ganas, con mucha ilusión y eso lo está transmitiendo a todo Cuenca, porque no solo es el club, llámese jugadores, también la afición es parte importante de esto y son uno más. Al final vamos todos juntos, es importante que vayamos a una y que disfrutemos, que cada 15 días cuando nos vayan a ver jugar a la Fuensanta que disfruten, que se identifiquen con el equipo y que ganemos. Obviamente luego también fuera hay que hacer los deberes, pero nosotros daremos lo mejor y a veces saldrán las cosas, otras veces no saldrán. El esfuerzo y el trabajo tiene que ser innegociable aquí y en cualquier sitio.

Algún entrenador que le haya marcado especialmente?

Uno aprende hasta del entrenador que menos le pone. Lo tengo clarísimo.Ya sea a cómo presionar, la mentalidad, la gestión de grupo.. de todos he aprendido. Al final uno ya tiene 35 años y, bueno, puedo entender al típico chaval que tiene 20 y cree que el míster es injusto con él. Peo al final hay que empaparse de todos.

¿Se ve en ese mundillo?

Me encanta el fútbol, veo cualquier categoría, pero a día de hoy no me llama. Me parece muy ingrato, muy difícil. Son muchas personas diferentes y el futbolista es egoísta. Me parece muy duro. A lo mejor dentro de dos años me nace un poco, pero a día de hoy no. A disfrutar aquí en el Conquense.