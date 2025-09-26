San José: «Ellos son líderes por derecho propio, se lo merecen»

Beñat San José pone en advertencia a su equipo antes de medirse a un Dépor que es «un club histórico» que va más allá del nombre: «Es un equipo que también está muy bien estructurado defensivamente. Muy trabajado por su entrenador, que tiene las ideas muy claras».

«Ellos son líder por derecho propio, se lo merecen. Están muy bien y en un momento muy bueno. Creo que nosotros también estamos bien. Por derecho propio son el mejor equipo de la categoría ahora mismo, pero nosotros buscaremos esa victoria delante de nuestra gente», analiza de un partido en el que espera que Ipurua sea un plus a su favor: «En casa tenemos ese extra de responsabilidad, vamos a defender cada metro cuadrado a más no poder».

Será baja Arambarri por «una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha», según cita el parte médico del club armero. Podría sustituirle Jair Amador, a quien elogió su técnico: «El otro día creo que hizo un aporte muy bueno al equipo, nos dio mucho. A mí como entrenador me ha dado mucha seguridad». Además, destaca que podrían actuar ahí Olaetxea, Sergio o el exdeportivista Nolaskoain.