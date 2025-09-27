1-1 | Ipurua emborrona al Deportivo inmaculado

Los ascensos no solo se consiguen con batutas en la mano o en el medio de huracanes ofensivos, también hay que ser pillo, defender el área, llenarse de barro hasta las cejas. El Dépor lo logró hasta el minuto 93 y justo ahí, cuando ya cerraba la maleta, un mal despeje de Comas y una pelota rebotada de Loureiro doblegaron a un titánico Parreño, que aún tendría tiempo de salvar el 2-1 un par de jugadas después. Empate justísimo. El equipo coruñés, de más a menos, se va de Ipurua con un punto, tesoro menor que le mantiene de momento en el liderato. También se marcha con la sensación de que en su espalda carga con ese triunfo fallido que se le escurrió entre los dedos. Por no saber matar el partido, por no dominar la segunda parte más allá del achique, por contar con Parreño como mayor argumento en la última media hora. Una lección, una prueba de estrés para curtirse en otros contextos.

Hidalgo, una vez que había conseguido una buena concentración de jugones en su once, no se quiso bajar de ese carro. El deportivismo lo celebra. Noubi tendría que esperar y era el momento de que era Stoichkov hiciese de David Mella o algo parecido, porque con el técnico de Canovelles nunca se sabe. También le pudo empujar en esa decisión el anhelo de que la memoria fotográfica guiase al gaditano camino del gol en un campo que podría recorrer con los ojos cerrados. Para el tanto no le llegó, pero para forzar un penalti donde no había nada de nada, sí.

Pillo Stoichkov

Yeremay envió la pelota a la red poco antes del cuarto de hora después de que Cid Camacho ni siquiera revisase la jugada en el VAR. 0-1. Llegaba antes el gol que el fútbol para un Deportivo que se está acostumbrando a golpear antes de pedir permiso. Sana costumbre. Por avasallamiento o por picardiía, como esta ocasión. Como sea. El tanto le despejaba el camino y metía en un lío ante un Eibar que casi ni había estirado las piernas y ya estaba perdiendo.

Eso sí, tampoco es que fuese la primera llegada del Dépor a las inmediaciones de Magunagoitia ni la primera escaramuza del partido. Hubo picante desde el principio. Mulattieri desperdició una gran servicio de Yeremay en el arranque del choque y Loureiro, siempre de guardia, salió al corte tras un error de Stoichkov en la descarga. El italiano tendría más tarde alguna ocasión más para aumentar su nómina de goles. De momento le está faltando puntería. Su fútbol le sostiene con holgado margen, pero todo delantero necesita tener una relación fluida con las redes, porque pronto el efecto contagio suele llegar al propio fútbol, al juego.

Sin la exuberancia de otras ocasiones, se le vio al Dépor dominando la escena en gran parte de la primera mitad. Salvo un par de escapadas y posteriores disparos de Guruzeta en transición, vivió con relativa calma el equipo coruñés en ese escenario siempre incómodo que es Ipurua. De hecho, la aspereza parecía sentirla más el equipo local que el visitante. Carece esta cualidad de la brillantez de esas jugadas sinfónicas que suele alumbrar el Dépor, pero no es menor en un proyecto quiere pelear por un ascenso. Hidalgo tejió una tela de araña en la presión y en la salida de pelota de los vascos que acabó cortocircuitándolos. Pasada la media hora, no sabía siquiera por donde les venía el viento. A un equipo inabordable en su casa el Dépor lo sentía, de momento, a sus pies.

Esta capacidad de control no supo acompañarla de finura en una línea de enganches, que no llegaba con la mente fresca al ataque en el medio de tantas permutas defensivas. Yeremay lo intentaba, sacaba los fuegos artificiales, pero sigue sin marcar de momento la diferencia en torno a la portería contraria. Guruzeta mandó un último aviso antes del descanso para que el Dépor no se confiase. Quedaba por remar.

Beñat movió el árbol, pero el que salió agitado fue el Dépor. Activo y con la necesidad de cerrar el duelo, el grupo de Hidalgo lo tuvo en su mano en esos primeros diez minutos largos. Lo acarició varias veces, aún se debe lamentar. Primero con una conexión italiana en la que Mulattieri estuvo a nada de rematar un centro-golosina de Quagliata. Lo impidió un defensa del Eibar. Instantes después, Stoichkov le pegó con el alma y se fue a la grada. Todo fue el preludio de esa jugada de Yeremay que aún debe andar revoloteando por su cabeza. Lo hizo todo, casi todo. Desmarque, regate... Solo le faltó acertar con la red a puerta vacía. No lo hizo y ahí empezó la penitencia. A Yeremay, a pesar de sus dos goles, le está viniendo el viento en contra en ese inicio de liga.

El Eibar se notó revivido y se lanzó a no malgastar ese tiempo extra que le había dado el partido. El Dépor lo pasó muy mal. Hidalgo intentó meter mano al partido de muchas formas. Primero tiró de Charlie Patiño para tener pelota junto a Mario Soriano. Nada. Minutos después, cuando el equipo vasco seguía llegando a oleadas y la grada rugía, decidió fortalecer el área con la entrada de Arnau Comas por el madrileño. Y casi sobre la bocina, optó por un recambio de pulmones y piernas duras con Rubén López por Diego Villares. Poco le funcionó, salvo achicar y encomendarse a un Parreño excelso. Su mano a Adu Ares, previa al gol, sustenta cualquier partido, pero luego se tuvo que multiplicar y mancharse los guantes. Del Germán a parada por partido al Germán salvador. El gran comeback de esta temporada, ganándole la partida a Patiño. Casi lo consigue el meta. Tuvo que llegar un mal despeje y un rebote que le desubicó para verle vencido en el minuto 93. Aún tuvo tiempo de volver a ajustarse el traje de superhéroe en un cabezazo que olía a derrota para el Dépor. Un punto que le devuelve a la realidad, a los ascensos fajados.