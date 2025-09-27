1-1 | El Juvenil A del Deportivo rasca un punto ante el Real Oviedo

Tropezó el equipo de Miguel Figueira ante el Real Oviedo en Asturias tras un partido igualado en el que Lucas Castro adelantó a los blanquiazules a los 55 minutos de juego. El equipo carbayón, sin embargo, igualó la contienda en el tramo final, tras un tanto de Asur Rodríguez en el minuto 83. El Dépor suma así cuatro puntos de nueve en liga.