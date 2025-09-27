El Dépor Abanca, a ponerse de pie tras el golpe de Madrid

Pocos o casi ninguno contaba con que el Dépor Abanca se trajese algún punto de Valdebebas. Unos meses antes, sí que había hinchado el zurrón camino de una salvación progresiva y ganada bien a pulso en la Liga F tras un cambio en el banquillo. Eso sí, tampoco nadie aguardaba una goleada así (4-0) ante el Real Madrid con una futbolista más que, más allá de los puntos, es de las que erosionan proyectos y que plantea muchas dudas de hacia dónde va este Deportivo Abanca, ahora que ya está asentado en la categoría y que la ocasión le requiere algo más, dar un paso al frente. El objetivo es ese famoso top 8 que luce desde hace meses en el vestuario blanquiazul. ¿Pasará del muro a la realidad? ¿Es pronto?

Ha tocado autocrítica, ha tocado replantear estrategias o insistir en las mismas premisas innegociables del proyecto. A Fran Alonso no le ha importado verbalizar que no se pueden permitir lo que ocurrió en Madrid. Jugar en la capital de España no es lo mismo que hacerlo en Riazor, pero no es mal día para volver a ensayar lo que quiere ser como equipo en el duelo de este domingo (16.00 horas, DAZN) frente al Madrid CFF. Es un conjunto de su liga, de los que pelea por abajo y que cada temporada no se libra de algún susto por muchas temporadas que lleva en la Liga F. Cinco puntos lucen cada uno de los equipos en sus casilleros, un triunfo también cada uno, los dos en casa. También acumulan una derrota ante el Real Madrid. Vidas paralelas que pretende divergir a partir de es tarde de fútbol en Riazor, un escenario confirmado para el Deportivo Abanca, a pesar de que las asistencias apenas superan los 1.000 aficionados con una capacidad para 32.600.

El Dépor Abanca solo cuenta con la baja de Espe Pizarro y queda la duda de si finalmente Millene Cabral entrará ya en la lista o si deberá esperar. Sea en este partido o en uno venidero, no deja de ser una buena noticia el regreso de la brasileña porque Fran Alonso está dando la responsabilidad en ataque a Bárbara Latorre y no termina de confiar en Marisa. Hay un vacío ahí que llenará en breve la brasileña. Todo, mientras el Dépor intenta ser otro Dépor, dominante. No le sale, va contra su forma de actuar en los últimos meses.