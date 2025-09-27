Uno a uno del Deportivo ante el Eibar: ¿Quién fue el mejor?

EL MEJOR:

Germán Parreño (8)

Fue el mejor del Deportivo, sustento del equipo en la segunda parte y a punto estuvo de que la victoria fuese prácticamente suya. Su regreso al máximo nivel en el Deportivo después de una temporada a la sombra de Helton Leite es una de las grandes noticias de esta campaña recién iniciada para el Dépor. No pudo con el 1-1, pero antes le sacó una imposible a Adu Ares y supo volar en el descuento para evitar el 2-1. Ahora mismo es inamovible bajo palos en la apuesta de Hidalgo.

TITULARES

Ximo Navarro (6)

Mucho trabajo para el lateral, sobre todo en una segunda parte con ataques en oleadas.

Miguel Loureiro (7)

Solo pudieron con él en un rebote en el descuento. Atento. Corte providencial en el minuto 3.

Dani Barcia (7)

Le sienta bien jugar al lado de Loureiro, Concentrado, despejó todo y más. Hasta fue al choque.

Quagliata (7)

Intenso y fajador. No se corta ni para defender ni para meter la pierna ni para atacar.

Diego Villares (6)

Tuvo que fajarse en la posición de ancla y para saltar a la presión. Sustituido.

Mario Soriano (5)

No pudo abarcar todo el campo que le exige esa nueva posición con y sin pelota. Cambiado.

Stoichkov (6)

Salvo en la jugada del penalti y otro ‘slalom’, le costó pillarle el punto al partido en Ipurua.

Luismi Cruz (5)

Donde mejor rinde es partiendo de la banda derecha y poco se le vio por esa zona del campo.

Yeremay (7)

Falló el gol cantado, falló pases, pero aun así fue el mayor activo ofensivo del equipo con diferencia.

Mulattieri (5)

Muy bien con pelota de nuevo, pero falló dos ocasiones claras que alguna debería haber entrado.

LOS SUPLENTES

Patiño |5| No pudo imponer su pausa en un partido loco.

Eddahchouri |5| Bregó, pero le faltó esa ocasión que siempre tiene.

Arnau Comas |4| Un mal despeje propició el tanto de Adu Ares.

Rubén López |5| Salió con la pierna fuerte para achicar al final.

Cristian Herrera |-| Sin tiempo e intervenciones.