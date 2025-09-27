Eibar - Deportivo: Y Adu Ares se escapó por la grieta

La defensa numantina que planteó Antonio Hidalgo desde muy temprano terminó por resquebrajarse cuando Adu Ares cazó un mal despeje de Arnau Comas, quien no pudo dar la dirección deseada a su testarazo en el descuento. Se relamió el extremo, que ya había tenido media hora antes una ocasión clara, y esta vez batió a Germán Parreño, previa ayuda de un Miguel Loureiro que intentó sin éxito taponar el balón. El extremo bilbaíno cambió el sino de un choque marcado, primero, por los emparejamientos individuales y las persecuciones interminables; y, después, por los duelos aéreos.

Antes del sufrimiento, estuvo el baile, las carreras, y una presión perfectamente ejecutada por el Dépor que dejó sin aliento al Eibar. Sin salidas. Tampoco sin reacción a los excelentes movimientos de Luismi para sorprender y escapar de las marcas armeras. Sin capacidad para sobreponerse al excelente trabajo de Villares saltando a Magunazelaia.

La solución, para el Eibar, estuvo en el banquillo. Doble cambio para acelerar el ritmo. Para embotellar a un Dépor al que le faltaron piernas para sostener la presión y para soportar la acumulación que llegó en el lado de Adu Ares, que contó con la ayuda de Guruzeta y Buta primero; Álvaro Rodríguez, después.

El partido se convirtió, con el paso de los minutos, en una guerra por controlar el espacio aéreo. El Dépor invitó al Eibar a pasar demasiado pronto y solo una resistencia titánica hubiese soportado tanto tiempo en área propia. Desde un disparo de Bautista hasta el gol pasaron más de 20 minutos sin grandes ocasiones, con fogonazos aislados. Lo estaba logrando el equipo de Hidalgo, pero Adu Ares se escabulló en el área.