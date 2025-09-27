Hidalgo: «Es un buen punto, hay que darle muchísimo valor, sufrimos»

Antonio Hidalgo se marcha satisfecho de Ipurua tras un empate sufrido en el que el Eibar empató en el minuto 93 tras cargar una y otra vez el área blanquiazul. Lo pasó mal el Dépor, que ve el vaso medio lleno. «Al final, yo creo que es un empate justo», comenzó el técnico, que cree que el equipo ha «sufrido muchísimo» durante la segunda mitad: «Sufrimos muchísimo. Es un buen punto, hay que darle muchísimo valor».

El partido, analiza el técnico de Canovelles, tuvo dos partes diferenciadas. Su equipo se llevó la primera, pero sucumbió en la segunda tras los arreones locales. «Tuvimos un gran inicio. Estuvimos muy bien sin balón, ajustamos muchísimo sus situaciones, que van cambiando constantemente. En la segunda pudimos hacer el segundo con Yere. Modificaron su estructura, nos empezaron a hundir, nos faltaron piernas», remarcó sobre un encuentro «exigente en lo táctico». Fue, no obstante, «un punto sufrido en un campo complicado».

Hidalgo cree que ese primer tiempo estuvo dentro de lo planeado, dentro del guion que esperaba y había dibujado en su cabeza. «Uno plantea partidos, lo que ha pasado en la primera parte era lo que tenía en la cabeza. En esas situaciones hemos sido mejores», explica. Aunque Beñat San José hizo cambios que dieron efecto: «Cuando un entrenador hace dos cambios al descanso es que algo tiene que cambiar. Han empezado a ponerse de tres en la izquierda, nos ha faltado altura para presionar. Han acumulado gente en la última línea».

El entrenador deportivista ha hablado una y otra vez de aprender a disfrutar sufriendo. Hoy (por ayer), precisamente, vivió esa situación, aunque terminó por llegar el tanto rival: «El gol llega con Jair intentado rematar. Entra con un rebote en Lou. Esto va de sufrir, encantado de competir en Ipurua. Importante seguir sumando».

Uno de los nombres del partido fue Yeremay, que anotó desde los once metros y puso en ventaja al Deportivo. Tuvo una buena actuación, aunque se quedó con la espina del segundo a los diez minutos de la segunda parte: «Yere está haciendo un gran trabajo sin la pelota. Tiene un talento innato. Va leyendo dónde hacer más daño. El Eibar sufría mucho porque no podía ajustar. Han intentado hacerlo ellos con Corpas en la segunda parte. Cuando hay esas situaciones aparece el talento. Ha hecho un gran partido, muy contento con él».

Hidalgo se queda con la lección de un punto que espera que sirva para seguir creciendo de cara al futuro. Sufrió el cuadro blanquiazul en un campo siempre difícil que, hasta esta jornada, había sido el mejor feudo en Segunda División: «Eso es lo más bonito, al final, hay que saber sufrir. Vernos en campos como el de hoy (por ayer). Nosotros tenemos muchísimo talento. Han acertado más en la segunda que nosotros. Creo que es un empate justo».