El Juvenil A visita al Oviedo en El Requexón
A Coruña
El Juvenil A de Miguel Figueira visita esta tarde a las 16.15 horas las instalaciones del Requexón para medirse al Oviedo, uno de los conjuntos de mayor nivel del grupo. Tras la derrota en la jornada inaugural en A Madroa ante el Celta, el equipo coruñés goleó al Racing de Ferrol en Abegondo (5-1) y ahora aspira a otro triunfo ante un conjunto que ha sumado dos empates.
