Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Juvenil A visita al Oviedo en El Requexón

RAC

A Coruña

El Juvenil A de Miguel Figueira visita esta tarde a las 16.15 horas las instalaciones del Requexón para medirse al Oviedo, uno de los conjuntos de mayor nivel del grupo. Tras la derrota en la jornada inaugural en A Madroa ante el Celta, el equipo coruñés goleó al Racing de Ferrol en Abegondo (5-1) y ahora aspira a otro triunfo ante un conjunto que ha sumado dos empates.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
  2. Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
  3. El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
  4. Los Satélites y Fania Blanco Show centran la programación de las fiestas de O Ventorrillo
  5. Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
  6. La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
  7. Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
  8. La concesión de los polideportivos de O Castrillón y San Diego, en A Coruña, durará 30 años: así subirán las tarifas

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Valdoviño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Valdoviño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa Comba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Santa Comba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sada: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El tiempo en Sada: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Tracking Pixel Contents