Marisa: «En pretemporada me entraba todo, ahora voy con más calma con el gol»

Desde muy pequeña Marisa García (Madrid, 2006) tenía claro que lo suyo sería el fútbol. Tras destacar en la cantera del Real Madrid, el club de su vida, ahora busca hacerse hueco en el fútbol profesional, y ha elegido A Coruña y el Dépor para crecer en un club que ofrece «todo lo que necesita»

¿Cómo está el grupo después de la derrota?

Hemos tomado el partido del Real Madrid como un aprendizaje, hemos sacado muchos errores de los que aprender. Con ganas de darle la vuelta a la situación este fin de semana. Cometimos fallos y todas somos conscientes, esto nos va a ayudar a mejorar para no volver a caer en los mismos.

Más allá del resultado, ¿tenía muchas ganas de jugar en casa?

Sí, volver a Valdebebas para mí siempre va a ser muy especial. Me tomé el partido con muchas ganas, sobre todo para disfrutarlo.

¿Qué ha comentado Fran Alonso en el vestuario del partido?

Es consciente de que hubo errores y siempre nos ha transmitido confianza para corregirlos. Creo que también nos faltó competir y él en eso nos ha sido claro en todo momento. Al final, hay que olvidarse, esta semana un rival nuevo, totalmente distinto.

¿Cómo valora sus primeras semanas en A Coruña?

El inicio de temporada está siendo muy bueno y es muy importante empezar sumando como hemos empezado. A nivel individual me he visto bien, poco a poco adaptándome, con tranquilidad, pero con muchas ganas de aportar mi máximo al equipo.

¿Ha notado el cambio a un vestuario sénior? ¿Sentía que era el momento de dar ese paso?

El cambio se nota, sí. Al final yo siempre he estado en un filial, con jugadoras de mi edad, y ahora es un vestuario más profesional, se nota la diferencia. Creo que he elegido el momento que tanto yo como mi entono considerábamos que era el mejor para dejar la cantera. Estoy aprovechándolo para coger minutos y experiencia en Liga F, que es lo que necesitaba.

Como delantera, ¿le da muchas vueltas al gol?

Una delantera siempre quiere marcar y sí que es verdad que en pretemporada estuve que me entraba todo. Ahora con calma, no tengo prisa, pero sí que siendo delantera tengo siempre esas ganas de anotar y buscar el gol. Al final lo más importante es dar lo mejor para el equipo y no enfocarme solo en eso. Cuando se hacen bien las cosas, al final el gol llega solo.

¿El margen de mejora del equipo pasa por dominar más?

El proyecto de este año está claro. El club nos pide tener más la posesión, ser un equipo más dominador con balón y creo que al final todo el vestuario y el cuerpo técnico estamos convencidas que eso es lo que queremos y estamos trabajando para ello y se verá reflejado en los próximos meses.

El domingo vuelven a Riazor. ¿Qué le ha parecido?

Jugar en Riazor es un plus que nos suma, es un estadio increíble, creo que para mí es el mejor de toda la Liga F. Y somos unas privilegiadas. Solo pedir a la afición que vengan este domingo a animarnos, los necesitamos empujándonos.

¿Cómo fueron sus inicios?

Empecé desde muy pequeñita. Primero en el equipo de mi colegio y luego ya me fui a Madrid CFF, que me ficharon con nueve años. Estuve allí cinco temporadas. Aprendí muchísimo con Alba Mellado de entrenadora. Ella fue la primera en apretarme, en decirme que veía que podía evolucionar bien. Y luego, con la llamada del Real Madrid, no pude rechazarla, porque yo soy madridista desde siempre, en mi casa también. Lo tuve claro. Creo que tomé una buena decisión porque, al final, pude debutar allí en Primera División, que era mi sueño.

¿Cómo es el Real Madrid desde dentro? ¿Se acerca el Dépor a ese nivel de estructura?

El Madrid es un gran club, el mejor club del mundo, y eso se nota en pequeños detalles, porque siempre te dan todo lo que necesitas, todo lo que no se ve fuera ellos te lo dan dentro, y la verdad que eso es increíble, pero no me puedo quejar aquí, estoy súper bien. El Dépor te da siempre todo lo que necesitas, a nivel de ciudad deportiva, fisioterapeutas y demás, nunca falta de nada, así que en esa parte muy feliz. También es una de las cosas por las que elegí el Dépor.