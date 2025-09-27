En Directo
SD Eibar - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Duelo de la 7ª jornada de Segunda División
La llegada a Vitoria anoche antes del duelo de hoy en Eibar
El Dépor solo ha ganado tres en Ipurua, las tres por 0-1 con goles de Sabin Bilbao, Juan Domínguez y Ximo Navarro
El viaje de ayer del Deportivo
Fabril y Dépor Abanca juegan mañana. El filial visita al Rayo Cantabria y el equipo femenino recibe al Madrid CFF en Riazor
El Dépor, como siempre, no ha facilitado lista de convocados. Gragera, José Ángel y David Mella son baja
