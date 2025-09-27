Segunda División
Stoichkov: «Fue lo más justo, es un campo muy complicado»
El delantero vivió su primera titularidad como blanquiazul y forzó un penalti que vio «claro»
El empate en Ipurua deja el vaso medio vacío en el lado blanquiazul. Stoichkov, titular ayer, cree que «hay que valorar cada punto» en Segunda División, y más en un «campo muy complicado» en el que el equipo tuvo la sentencia, pero terminó pagando caro el juego directo armero. El delantero gaditano volvía a la que fue su casa durante tres años y provocó un penalti que considera «claro». Coincide con que fue «un buen punto» que el resultado «ha sido lo más justo».
Villares coincide en el análisis
Diego Villares quiere ver el lado positivo de un empate que, por cómo se dio, deja un «sabor agridulce», pero que espera que pueda «ayudar» en el futuro. «Se podría considerar justo, nos empujaron mucho, nos costó salir, a pesar de que lo pudimos matar con esa acción de Yere», explica el capitán del Dépor sobre un 1-1 en un «campo muy complicado».
«Llevan mucho sin perder aquí. Eso te da esa magnitud que tienen aquí como locales. Es en el 93, lo teníamos cerquita, pero ellos te empujan mucho y eso es algo que hacen en todos los partidos», añade el capitán blanquiazul.
