Almería, primer rival en octubre y próxima parada en Riazor

Tras el duelo en Ipurua, al Deportivo le toca regresar a Riazor, donde está invicto tras el primer mes y medio de competición. El próximo domingo a las 21.00 el cuadro blanquiazul recibe al Almería, uno de los candidatos a la zona alta de la clasificación. Los pupilos de Hidalgo, hasta ahora, no han encajado ningún gol como locales.

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP 2025

El tiempo en Valdoviño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Santa Comba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

