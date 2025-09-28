Almería, primer rival en octubre y próxima parada en Riazor

Tras el duelo en Ipurua, al Deportivo le toca regresar a Riazor, donde está invicto tras el primer mes y medio de competición. El próximo domingo a las 21.00 el cuadro blanquiazul recibe al Almería, uno de los candidatos a la zona alta de la clasificación. Los pupilos de Hidalgo, hasta ahora, no han encajado ningún gol como locales.