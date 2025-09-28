Rubén López redebuta y se estrena en Segunda División

El canterano de Silleda saltó al campo en el minuto 81 en sustitución de Diego Villares. A su 20 partidos como blanquiazul entre Primera RFEF y la Copa del Rey, ayer sumó su primera aparición en el fútbol profesional. Vio una amarilla. Deja a José Ángel, quien ha estado lesionado, como el único jugador de campo sin minutos de la primera plantilla.