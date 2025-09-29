La alcaldesa Inés Rey, en Madrid, no podrá estar en el acto de Abegondo
El Deportivo prepara este martes un acto a partir de las seis de la tarde en la Ciudad Deportiva de Abegondo en el que mostrará las obras que ya ha acabado y sus planes para lo que aún está por hacer. El evento estará presidido por el presidente de la entidad y de Abanca, Juan Carlos Escotet, y desde el club se ha invitado a representantes de las diferentes instituciones y de agentes sociales, institucionales y económicos de la ciudad. Una de las invitadas ha sido la alcaldesa Inés Rey, pero la regidora no podrá estar este martes en la ciudad deportiva porque se encuentra en Madrid, donde acudirá a una Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, organismo del que es vicepresidenta. El Consistorio enviará a la puesta de largo de la remodelación de Abegondo al concejal de Deportes, Manuel Vázquez. El Concello y el Deportivo aún no han sido capaces de reconducir su relación institucional, erosionada por el Mundial 2030 y después de que el Concello parase las obras del museo al carecer de licencia.
