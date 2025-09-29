Quagliata, el lateral que impulsó Gilardino se hace con la banda zurda del Deportivo

El Deportivo tuvo que viajar a Italia para encontrar competencia para el lateral zurdo, una posición que ha sido un dolor de cabeza en los últimos años. Tras la imposibilidad de repetir la cesión de Rafa Obrador, que se fue al Benfica en la operación Álvaro Carreras, el proyecto que no pudo ser de Abegondo, el club rastreó el mercado nacional e internacional, encontrando en Giacomo Quagliata ese perfil opuesto a lo que ya tenía con Sergio Escudero. Después de cuatro jornadas en las que el vallisoletano parecía inamovible, Quagliata ha asaltado la titularidad a base de carreras, duelos y una entrega que le ha hecho ganarse la confianza de Riazor. Nacido en Palermo, necesitó trasladarse a la región del Piamonte para dedicarse a un deporte que cultivó desde muy pequeño y le llegó por parte de su abuelo.

Antonio Hidalgo tuvo que modificar su estructura e idea inicial después de los primeros partidos de Liga. El duelo ante el Sporting de Gijón fue el último aviso: necesitaba un jugador más largo para cubrir la banda izquierda. Si bien Sergio Escudero había rendido a un nivel óptimo, su figura, más cercana a la base y a la construcción, no era compatible con los esfuerzos que demandaba un carril vacío ante los movimientos interiores de Yeremay, reconvertido a segundo delantero durante gran parte del campeonato.

Ahí intervino Giacomo Quagliata, quien desde la victoria ante el Mirandés no se ha bajado del once titular, cuando Hidalgo introdujo a Ximo Navarro en la línea de tres centrales y a Mella en el carril diestro. En Ipurua cambió el sistema por un 4-4-2, pero la demanda volvió a ser la misma: la banda izquierda, de Luismi, quedaba vacía con los movimientos del gaditano apareciendo en la sala de máquinas. Volvía a hacer falta la proyección de Quagliata, que firmó sus primer encuentro completo.

Tras apenas tres partidos de titular y otros dos partiendo desde el banquillo, el lateral zurdo ha dejado patentes sus mejores cualidades sobre el campo. Es un jugador alegre, con gran capacidad para expandirse, para estirar al equipo a lo largo y a lo ancho, con buena llegada y capacidad para centrar desde línea de fondo. De momento, sin socios, aunque en la temporada 24-25 dejó cinco asistencias en 26 partidos en la Serie B italiana. Además, sin balón es un marcador correoso, duro en las disputas (gana 3.2 por partido), especialmente en las terrestres (2.6, con un 57% de eficacia en el duelo).

Su función, prácticamente siempre, es proyectarse por el costado. De hecho, en Italia también ha actuado como extremo, por delante de un lateral y ofrece esa posibilidad que Hidalgo todavía no ha explotado. Tiene energía para repetir esfuerzos y se ha convertido en un excelente socio para Yeremay, quien fija con habilidad marcas y permite la llegada por sorpresa del italiano, cuando más daño hace. Durante algunos tramos de los partidos también ha podido ocupar algún espacio interior, permitiendo al canario abrirse al costado, con el objetivo de fijar marcas y liberar espacio, no con la intención de recibir. Su fuerte está en el juego exterior y en su capacidad para centrar.

A Riazor, además, le ha gustado el carácter que desprende en cada acción. La energía que irradia sobre el césped y su capacidad también para enganchar a la grada cuando es necesario. Un jugador que ha caído de pie en la cultural del club blanquiazul. Sobre la pizarra, ha permitido a Antonio Hidalgo tener un punto referencial del lado izquierdo para coser su estructura y tener siempre amplitud en ambas bandas. Llegó libre y tiene contrato hasta 2028.

Una carrera con curvas

Internacional en categorías inferiores, la vida deportiva de Giacomo Quagliata no ha sido un camino de rosas hasta la élite deportiva. El italiano dio sus primeros pasos de la mano de su abuelo, que regentaba una escuela de fútbol en Palermo. Desde pequeño ha estado ligado al deporte y se pasaba las mañanas y las tardes jugando con sus amigos en la academia familiar. Creció en el Calcio Sicilia y, como muchos chicos de su ciudad, pateó el balón una y otra vez en el Papireto, los campos de Alberto Amedeo, un lugar de culto para el fútbol popular palermitano, ahora ya derruido. Sin embargo, nunca llegó a enfundarse la camiseta de su Palermo natal.

El destino quiso que, un año antes de abandonar Sicilia, al Renzo Barbera aterrizase Alberto Gilardino, un delantero que le cambió la vida desde el banquillo. Lejos de encontrar una oportunidad en casa, Quagliata probó fortuna en la península y pasó unas pruebas para el equipo juvenil del Pro Vercelli, un club de la ciudad homónima de apenas 46.000 habitantes.

A Quagliata le costó asentarse allí, incluso necesitó salir cedido, pero bajo el mando de Gilardino logró explotar en la Serie C italiana. «Siempre se lo he agradecido, me ha ayudado muchísimo. Me echó una gran mano. Tanto dentro del campo como, sobre todo, fuera. Le respeto muchísimo. Un campeón del mundo con esa humildad no es fácil de encontrar», expresó en una entrevista en Cremona Oggi sobre el actual entrenador del Pisa.

Otro golpe de suerte le permitió llegar a Países Bajos de la mano del Heracles Almelo. Ojeadores neerlandeses habían viajado a Italia a ver a la Juve sub 23, que militaba en la misma liga, pero se quedaron a ver un derbi del Pro Vercelli ante el Novara en el que Quagliata dio la asistencia de la victoria. Meses más tarde, en enero de 2020, firmó por el conjunto de la Eredivisie, en el que estuvo dos años. Aquello le sirvió de trampolín para firmar por el Cremonese, con el que debutó en Serie A y disputó 20 partidos en la máxima competición nacional italiana.