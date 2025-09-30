La familia de Arsenio Iglesias, agradecida: «Su figura y su nombre sirven para unir al deportivismo»
La familia del mito de Arteixo, fallecido en 2023, recibe el gesto con «orgullo» y admite que «es difícil no emocionarse»
«Su figura y su nombre sirven para mantener al deportivismo unido. Estamos honrando su legado». Pablo, uno de los hijos de Arsenio Iglesias, le ponía voz al sentir de la familia, que reconocía que, con gestos y en días así, «es difícil no emocionarse». «Intentas mantener la calma, controlar lo emocional y es difícil. Al no estar él, sobre todo, todavía hace que lo recuerdes más», razonaba con nostalgia por quien se fue en 2023, pero que sigue muy presente en su entorno y en todo el deportivismo.
Antonio, otro de los hijos que también estaba presente en el acto, explicó que se enteraron de la iniciativa del club «hace una semana», cuando se lo comunicaron. Además del propio hecho de ponerle el nombre de su padre al campo 1 de la Ciudad Deportiva de Abegondo, le gustó que el discurso de Juan Carlos Escotet fuese en la línea del pensamiento de Arsenio, a pesar de que el ahora presidente no llegó a vivir la época dorada y de apogeo del padre del deportivismo: «Es parte de su legado, que además fue muy bien recogido por Escotet en sus palabras. Él no vivió aquella época, pero con esas palabras pudo de alguna manera retomar todo aquello que se vivió aquí (en A Coruña y entre el deportivismo). Me sorprendió el acierto de sus palabras y el sentimiento que puso al hablar de mi padre», reveló. Arsenio tiene su nombre en la Ciudad Deportiva de la Torre y ahora este campo de Abegondo.
- Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
- Galicia dispone de menos de un año para convocar 300 millones de los fondos europeos o los perderá
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
- El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid
- Accidentes en los buses de A Coruña: estas son las zonas y las líneas con más siniestros