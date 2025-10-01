Si hay un símbolo que resuma y ejemplifique el Dépor que pretende impulsar Abanca desde que está al frente de la gestión, ese es el nuevo Abegondo. Raíces, innovación, futuro e historia son los ejes del proyecto, ya en marcha, que vivió un día grande en la puesta de largo de la reforma de la ciudad deportiva , que se inauguró en 2003 y que en 2025 vivirá una refundación. «Esta es la obra más importante del club en el siglo XXI, y no es únicamente una infraestructura; es una declaración de intenciones», apuntó ayer Juan Carlos Escotet, presidente del Dépor, quien ejerció de anfitrión en un acto que pobló la grada y en el que hubo muchas autoridades de la sociedad coruñesa y gallega y, sobre todo, muchos jugadores de la cantera, la razón de ser de la apuesta.

Abegondo, la «declaración de intenciones» de un Deportivo que «sueña en grande»

Una entidad que «sueña en grande» y que «no solo recuerda su historia, sino que la honra, la actualiza y la proyecta hacia el futuro aún con más fuerza, coraje y convicción», reafirmó un presidente que aprovechó para revelar que el campo 1, el de competición, del Dépor Training Center, se llamará Arsenio Iglesias porque «fue y seguirá siendo el alma» del Dépor porque representa «la esencia» del club: «honestidad, esfuerzo, humildad y visión colectiva». «Que cada joven recuerde que camina sobre un legado que llevó al club a lo más alto sin perder sus raíces», dijo.

Abegondo, la «declaración de intenciones» de un Deportivo que «sueña en grande»

Fue el gesto palpable de un nuevo Abegondo en el que el Dépor invertirá 40 millones, que espera acabar en el verano de 2027 y que se sustenta en dos ejes (los dos edificios principales) y en un discurso en el que la cantera debe transitar al primer equipo (su edificio estará al fondo de la instalación) y en el que se eleva el trato al fútbol femenino. Dos edificios, ocho campos; tres para la cantera, uno para el equipo femenino y otros tres para el primero masculino y el Fabril. El proyecto en el que llevan trabajan dos años y al que le espera, al menos, otro tanto, se ha realizado de la mano de Populous, una empresa que ha trabajado en todo el mundo en instalaciones deportivas y de entretenimiento como «el estadio de los Yankees o del Tottenham o el distrito de ocio del Manchester City», según Jorge Betancor, responsable de la empresa en España.

Abegondo, la «declaración de intenciones» de un Deportivo que «sueña en grande»

Escotet considera este nuevo Abegondo «un motor de cambio» y «una casa abierta a la comunidad». Quiso honrar y recordar que es un proyecto que «no ha nacido en un despacho», sino en «las historias familiares, las peñas y cada niño que sueña con vestir la camiseta blanquiazul».

Abegondo, la «declaración de intenciones» de un Deportivo que «sueña en grande»

Ha sido un trayecto arduo, recordó el consejero delegado del club Massimo Benassi, desde aquellas primeras conversaciones con Juan Carlos Escotet y Michelle Clemente en las que edificar un nuevo Abegondo era la prioridad, porque había que levantar una casa que estuviese a la altura del club y de su gente y que dejase atrás el «famoso caminito de barro que había detrás de las porterías que tantos quebraderos de cabeza» dio. «Ese caminito no era lo que este club se merece. No estaba a la altura de su gente. Hoy es un camino arreglado, como debe ser. Y simboliza esta nueva etapa. Si en algún momento el club transitó por un camino difícil, ya es pasado. Ahora el foco está en construir una vía sólida y bien planificada, por la que podamos lograr los éxitos que los aficionados merecen», resaltó.

Abegondo, la «declaración de intenciones» de un Deportivo que «sueña en grande»

Todo lo construido lo disfrutan ya jugadores como Elena Vázquez, Eva Dios, Dani Barcia o Yeremay, quien se arrancó con unas palabras «en galego» en una conversación con Rodrigo Vázquez, conductor del acto y deportivista confeso. Una plantación de semillas cerró el acto de presentación del proyecto, pero queda mucho. En nada la maquinaria volverá a ponerse en marcha para construir la grada entre el campo 2 y 3 que albergará a 600 espectadores, el edificio de mantenimiento y esa instalación estrella que dará cabida al primer equipo y al Fabril.