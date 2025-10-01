Escotet: "Es la obra más importante del Deportivo en el Siglo XXI"

El nuevo Abegondo aspira a codearse entre las grandes ciudades deportivas del fútbol internacional. Juan Carlos Escotet, propietario de Abanca y de la entidad que también preside, considera que la futura casa blanquiazul es una "declaración de intenciones" en el mundo del fútbol que aspira a ser una "referencia internacional" que lleve el nombre del club "a lo más alto".

"Sin duda, es la obra más importante del club en el Siglo XXI", afirma Juan Carlos Escotet en unas declaraciones a los canales oficiales del Deportivo, en los que afirma que la reforma de la ciudad deportiva va más allá de "campos y edificios", pues es "dar raíces al futuro del Dépor".

El presidente y máximo accionista del club blanquiazul explica que la intención es dar continuidad a lo que un día se creó: "Hace más de veinte años este club tuvo la ambición de crear una ciudad deportiva que marcara un precedente en Galicia y en toda España. Ahora, cuando estamos comenzando una nueva etapa de crecimiento, renovamos ese sueño con los más altos estándares".

Escotet asegura que "la cantera, que proviene de las cuatro provincias gallegas, es la columna vertebral del proyecto" del Deportivo tanto en el presente como en el futuro. "Aquí no solo formamos jugadores, formamos personas. Aquí respiran desde el primer día la esencia del Dépor y sus valores. Perseverancia, coraje, respeto a la tradición y visión para innovar. Por supuesto equidad, sostenibilidad, y la certeza de que este proyecto de largo plazo los quiere acompañar y cuidar en todo su desarrollo", remarca el banquero venezolano, que afirma que con la remodelación "el camino" desde Abegondo a Riazor "será más corto". "Detección temprana del talento, planes de desarrollo integral y convivencia con el primer equipo. Así aseguramos un modelo centrado en las personas y es fiel a nuestra identidad", añade.

El máximo mandatario espera que la ciudad deportiva sea el eje de un proyecto que vaya más allá: "Nuestro objetivo es que al hablar del Dépor no se piense solo en títulos, sino en el impacto que podemos dejar en Galicia desde todos los ámbitos. Desde ser un activo de cohesión social y orgullo de la ciudad hasta acompañar con proyectos sociales y educativos". Y espera que se convierta en un "referente" para las "nuevas generaciones de talento e innovación", así como "un polo de dinamización para toda la comarca y un embajador de Galicia a nivel internacional".

En sus declaraciones, Escotet insiste en la equidad entre secciones masculinas y femeninas a todos los niveles: "Las jugadoras tendrán las mismas instalaciones, horarios y condiciones que los equipos masculinos. Hemos diseñado espacios simbólicos para visibilizar referentes femeninos en murales, vestuarios y dinámicas formativas. La equidad está presente en el proyecto desde el minuto uno, porque está presente en nuestros valores y en la visión que no hacemos en nuestras vidas".