Ocho campos y 140.000 metros para alentar el futuro

Abegondo entra en una nueva era diseñada para desarrollar y potencial el talento blanquiazul, desde la base hasta la élite, que contará con todo lo necesario con un complejo de 140.000 metros cuadrados. El proyecto, que espera completarse en 2027 y que contará con una inversión total de unos 40 millones de euros, afrontó este verano su segunda fase, pero todavía tendrá por delante dos años más de desarrollo para convertirse en el centro neurálgico del club, el orgullo de una entidad, y la piedra angular del proyecto, que aspira a estar entre los grandes clubes del país.

El futuro nuevo edificio, que albergará las actividades de la primera plantilla y el Fabril. | RCD

El nuevo Abegondo, renombrado como Dépor Training Center, título que se alza a las puertas de la instalación, aspira a convertirse en «una referencia en el ámbito deportivo y humano», no solo en Galicia, sino a nivel nacional, según cita el club. La actuación ha estado centrada, hasta ahora, en el edificio principal y los campos de fútbol. La estructura se ha renovado y se ha remodelado para erigir sobre él el actual lugar de trabajo de toda la entidad, aunque en el futuro se dividirá. La entidad contará, una vez finalizada toda la expansión, con ocho campos de fútbol. Actualmente, dos son de césped artificial de última generación, lo que permite multiplicar las horas de trabajo sin notar el desgaste del terreno de juego, habitualmente castigado en los meses de invierno y también por la excesiva carga.

Un mural en Abegondo, con Mella como protagonista. | RCD

La obra más importante, de cara a la tercera fase, será el nuevo espacio en el que estará el edificio que albergará el día a día de la entidad, del primer equipo y del Fabril. La construcción irá paralela a la carretera, y ocupará el entorno en el que se levantarán los tres nuevos tapetes sobre los que trabajará el primer equipo y el Fabril durante su día a día, trasladando la actividad a lo que, actualmente, es el final de la instalación.

Así luce la entrada de la ciudad deportiva. | RCD

Entre medias habrá otros dos campos para la cantera y un espacio de calentamiento (en total habrá tres, para surtir los distintos espacios). El actual número 1 seguirá destinado a la competición, el número 2 será el césped de entrenamiento del Dépor Abanca. Además, el campo principal, donde actualmente juega el Fabril sus partidos de local, será renombrado como el campo Arsenio Iglesias, en honor a una figura referencial en la historia del Deportivo: el entrenador que más encuentros oficiales ha dirigido a la entidad blanquiazul.

El actual edificio, sobre el que opera a día de hoy toda la entidad tras abandonar la Plaza de Pontevedra, estará destinado a la estructura femenina en su totalidad. A mayores, este verano el club levantó un nuevo gimnasio en el que pueden entrenar a la vez hasta los tres equipos que ocupan las mañanas de la ciudad deportiva. No obstante, para 2027, la entidad contará con dos áreas deportivas de trabajo, ya que el edificio principal añadirá su propio gimnasio.

En el bloque actual, renovado de arriba abajo, destacan las actuaciones en la sala multimedia, los comedores, o el espacio de descanso para la plantilla. El diseño, en dos bloques, está construido para «incentivar el crecimiento de la cantera» y generar en los más pequeños el deseo de avanzar hasta llegar a los campos del primer equipo, desde el campo de césped artificial en el que dan sus primeras patadas al balón, hasta la nueva obra que representará la llegada al equipo mayor.

Otro punto destacable del futuro Abegondo es la nueva grada, que ya se ha empezado a levantar entre los que actualmente son los campos 2 y 3 (este, el nuevo artificial), que permitirá albergar en torno a 600 espectadores. El club aprovechará el espacio para que los aficionados puedan asistir a entrenamientos a puerta abierta, partidos de la academia o para las familias que, hasta ahora, tenían que ver los partidos de pie.