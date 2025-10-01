Mercado de fichajes
Pablo Martínez regresa a Francia y jugará en el Nîmes
El central galo se encontraba libre tras salir del Deportivo
Pablo Martínez regresa a Nîmes, club en el que se formó en categorías inferiores y en el que militó otras tres temporadas antes de llegar al Deportivo el verano de 2022. Tras tres cursos en España, regresa a Francia para jugar en la cuarta categoría, en el grupo C de la National 2. Actualmente, su nueva casa es tercera con 11 puntos.
Nueva aventura para Pablo Martínez, que abandona el fútbol español tras algunos intereses durante el verano que no llegaron a buen puerto. El central galo vuelve a casa, al Nîmes Olimpique, su club de formación, y en el que años después disputó un total de 65 partidos en la Ligue 1, la primera categoría nacional.
El club atraviesa un mal momento y está en la cuarta categoría nacional. El reto de Martínez será devolver al lugar que le corresponde a les crocodiles.
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas