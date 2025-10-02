Eddahchouri, sobre su suplencia: "No vine al Dépor por mí, respeto lo que decida Hidalgo"
El delantero holandés recibió el premio al mes jugador del equipo coruñés en el mes de septiembre
Agencias | Redacción
Zakaria Eddahchouri, máximo goleador del Dépor con cinco tantos, no cree que su equipo tenga "más presión" por ser el actual líder de LaLiga Hypermotion.
"No tenemos presión por ser líderes. Siempre es una aventura nueva poder jugar contra equipos fuertes y al final nosotros somos el Deportivo y nos gusta jugar contra los mejores equipos", afirmó tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador deportivista de septiembre.
El equipo dirigido por Antonio Hidalgo defenderá este sábado su liderato ante otro de los favoritos al ascenso, la UD Almería, el rival ante el que se estrenó como goleado en el campeonato español. "Es un equipo muy potente, muy fuerte, de los mejores de la Liga. Tenemos que centrarnos en ir partido a partido porque en esta categoría todos los rivales son muy duros", apuntó el neerlandés, para quien una de las claves para pelear por el salto de categoría pasa por hacerse fuertes en Riazor.
"La fuerza que nos da la afición es increíble. Cada partido en Riazor es un sentimiento diferente. Los resultados están llegando, pero creo que aún pueden ser mejores", indicó.
Zakaria Eddahchouri restó importancia a sus últimas suplencias: "Cuando vine al Deportivo no vine por mí, sino para ayudar al equipo. Está claro que hay un entrenador que tiene sus elecciones, lo respeto, pero yo no pienso en el aspecto individual, sino en lo mejor para el equipo. La decisión que tome el míster siempre es la buena", concluyó.
