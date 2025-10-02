Kevin: "En A Coruña siempre sentí el apoyo del Deportivo y de su gente, y eso me hizo crecer"

Llevas ya varios meses en Cartagena. ¿Cómo ha sido la adaptación, tanto a nivel personal como deportivo?

La verdad es que muy contento. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Sí que es cierto que al principio me costó un poco adaptarme al clima, porque no tiene nada que ver con el de A Coruña, pero poco a poco lo he ido llevando mejor. Ahora tanto mi pareja como yo estamos adaptados y muy cómodos en la ciudad. Al final, lo más importante es sentirte a gusto fuera del campo, porque eso también se refleja dentro, y en ese sentido puedo decir que la adaptación ha sido buena.

¿Cómo se fraguó su llegada al Cartagena?

Fue una decisión que empecé a valorar en cuanto terminó la temporada pasada. Hablando con mi familia y mi agente, pensamos que lo mejor era salir cedido para tener más oportunidades y seguir creciendo. Se lo comuniqué al Deportivo, me pidieron que tuviera un poco de paciencia y esperara, y más adelante me dieron luz verde para poder venir aquí. En ese momento apareció la opción del Cartagena y no me lo pensé demasiado.

¿Cuánto tuvo que ver Javier Rey en esa decisión?

Muchísimo. Puede que sea el principal culpable de que yo esté aquí. Con él hablé bastante en verano y me transmitió toda su confianza desde el primer momento. Yo ya lo conocía de antes por las grandes temporadas que había hecho en Primera Federación, pero fue este verano cuando tuve la primera toma de contacto personal con él. Me convenció su manera de ver el fútbol, sus ganas y la claridad con la que te habla de lo que quiere. Eso fue determinante.

Desde el principio le está dando minutos y confianza. ¿Cómo lo siente?

La verdad, que muy bien. Estoy muy feliz porque desde que llegué me he sentido arropado, tanto por el cuerpo técnico como por mis compañeros. Eso, sumado a los minutos que estoy teniendo, me ayuda a adaptarme mejor y más rápido. Para mí es una oportunidad que tengo que aprovechar al máximo, porque de lo que se trata es de demostrar lo que valgo cada vez que tengo la opción de estar en el campo.

El equipo ha conseguido darle la vuelta a una situación muy complicada. La fractura entre el equipo y la afición ha desaparecido en muy poco tiempo. ¿Cómo lo han vivido los nuevos?

Sabíamos que se había hablado mucho de lo que pasó el año anterior, pero la realidad es que casi todos los jugadores de la plantilla somos nuevos. Apenas quedaban dos veteranos de la pasada temporada, Ortuño y Nacho, y ahora se sumó De Blasis, que llevaba varios años fuera. La dirección deportiva y el míster hicieron un excelente trabajo fichando gente con experiencia y también jóvenes con hambre. Esa mezcla nos está funcionando: los veteranos nos enseñan lo difícil que es llegar y mantenerse, y los más jóvenes aportamos piernas, energía y ganas de demostrar.

Vienen de una derrota en Sanlúcar. ¿Cómo se afronta el siguiente partido después de un golpe así?

Con la misma ilusión de siempre. Es fútbol, se puede ganar o perder, y en Sanlúcar nos pasó que entramos dormidos y luego, cuando quisimos reaccionar, ya era tarde. Es un campo complicado y lo pagamos. Pero tenemos ganas de que llegue el siguiente partido, como todas las semanas. Nuestra mentalidad es ir partido a partido y ahora toca centrarnos en el siguiente reto, que además es en casa, donde nos sentimos muy fuertes.

Da la sensación de que en casa se encuentran más cómodos que fuera. ¿Es casualidad?

No lo veo así. Por ejemplo, en Antequera fuimos claramente superiores: metimos dos goles que nos anularon y ellos marcaron en una jugada que para mí tampoco era fuera de juego. Creo que los tres goles del partido debieron subir al marcador y, en ese caso, habríamos ganado. La semana pasada tuvimos el viaje a Sabadell y el de Sanlúcar, dos viajes larguísimos de ocho horas y un desgaste físico muy grande. Son circunstancias que influyen, pero al final tenemos que estar preparados para todo. Eso es lo que exige ser futbolista: dar el 100% en cualquier situación.

A nivel individual, confirmó en una rueda de prensa que te sentías más cómodo por la banda izquierda y de 9. En ambos casos con el mismo objetivo del gol.

Sí, totalmente. Me siento bien tanto jugando de delantero como en la banda izquierda. Obviamente, para mí marcar un gol es una alegría enorme, pero si no puedo hacerlo, busco ayudar al equipo en otras cosas, ya sea presionando, asistiendo o generando espacios. Lo importante es aportar siempre.

¿Se marca una cifra de goles o participaciones esta temporada?

Tenía en mente unas 15 participaciones de gol, pero tampoco quiero ponerme límites. Si llego a 15, voy a querer 16, y así sucesivamente. Lo importante es que el trabajo dé sus frutos y que mis aportaciones sirvan para que el equipo esté arriba.

También has sido internacional en categorías inferiores. ¿Qué le aportó esa experiencia?

Fue una experiencia muy enriquecedora. Compartí vestuario con jugadores espectaculares, y prácticamente todos están ahora en el fútbol profesional. Eso te hace darte cuenta del nivel que se exige y aprendes muchísimo en el día a día. Esas vivencias te ayudan a crecer, a mejorar y a entender que cada detalle cuenta para seguir avanzando en tu carrera.

En A Coruña siempre se habló de usted como un jugador con mucho futuro, de esos a los que todos siguen la pista. ¿Lo sentía así?

Siempre sentí el apoyo del Deportivo y de la gente. El club me ha dado oportunidades, como los cuatro partidos que tuve el año pasado en fútbol profesional, y eso no te lo regala nadie. Tienes que ganártelo con trabajo, esfuerzo y constancia. Esa confianza me ha hecho crecer y, sobre todo, no jugar con tanta presión. Yo lo vivía con tranquilidad, centrado en mejorar día a día. Sin presión.

¿Cómo valora jugar al lado de delanteros como Ortuño y Chiki?

Creo que somos perfiles muy distintos, y eso enriquece al equipo. Ortuño te transmite la experiencia y las ganas de un veterano. Es alguien que ha vivido mucho en el fútbol y eso se nota. ¿Quién no conoce a Ortuño? Y Chiki es un jugador impresionante. Verle entrenar y jugar es espectacular, tiene una calidad enorme. El otro día marcó un golazo de cabeza que demuestra lo que es capaz de hacer. Los tres nos complementamos muy bien.

¿Cómo vive esta temporada a nivel personal y pensando en el futuro siendo un jugador cedido?

Para mí es una temporada muy importante. Ahora mismo solo pienso en el Cartagena, porque es el equipo en el que estoy y todo pasa por hacerlo bien aquí. Si conseguimos hacer una gran temporada, el beneficio será tanto para el club como para mí, porque juntos podremos dar el salto al fútbol profesional.

¿Cuál debe ser la principal fortaleza del equipo para lograr el ascenso?

Ser una familia. Esa es la clave. Dentro del campo jugamos once, luego entran compañeros desde el banquillo, pero necesitamos también a la afición como jugador número 12. Si estamos unidos, equipo y grada, seremos mucho más fuertes.