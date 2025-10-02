Noé Carrillo: «Me gusta tomar mis propias decisiones, no jugar tan robótico y esquematizado»

¿Cómo vive la experiencia de entrenar con el primer equipo?

La primera vez siempre te hace mucha ilusión ir y me acogieron muy bien. Los conozco un poco a algunos de cuando estuve la temporada pasada lesionado, que hice la recuperación allí en el gimnasio del primer equipo. Y todo muy bien.

¿Algo o alguien que le haya sorprendido en estos días?

A ver (se ríe). En el primer entrenamiento hicimos como unos (partidos) reducidos y Yeremay me hizo una jugada bastante... Uff. Me hizo un recorte que estuvo muy bien la verdad. También Mario Soriano, son todos muy buenos.

¿Qué cambia?

Sobre todo la profesionalidad. Ahora puedo desayunar y comer arriba y, sobre todo, el ritmo y la calidad en todo, el control, el espacio, están pendientes de todo eso.

¿Le costó después de la lesión?

Sí, pero la pretemporada me vino bien porque fue bastante larga, casi dos meses. Al principio sí que te cuesta un poco copiar el ritmo de los compañeros porque venía de casi nueve meses sin jugar. Mientras fue avanzando, me fui sintiendo mejor y ahora en el campo estoy casi como cuando lo dejé.

¿Fue la primera grave?

Sí, fue la primera, tuve a lo mejor algunas de una o dos semanas, pero esta fue la más grande. Y llegó cuando yo mejor me sentía. Al principio, decidimos no operarme y hacer un tratamiento más conservador, pero después cuando estaba volviendo, volví a romperme y ya me tuve que operar. Fue bastante difícil, sobre todo , la recaída. Venía de tres meses parado, que ya me habían costado un poco, y estaba volviendo a entrenar y justo ahí, me rompí. Fue bastante duro, pero ahora ya tenemos olvidado todo eso.

¿Cree que en ese momento tenía entreabierta la puerta del primer equipo en su posición?

No sé, ahora estoy pensando en jugar lo mejor posible, en llegar lo más lejos posible. Sí que me fastidió bastante porque creía que estaba en mi mejor momento.

¿Sigue en la residencia del club?

No, este año al ser sénior ya no, quería algo diferente. Estuve un año. Volví a casa y vengo con Damián (Canedo) desde Santiago. El año en la residencia estuve muy bien, tienen un grupo muy bueno, bastante exigente a veces, pero muy bueno, con Elkin, con todos los educadores. Cuando estaba en A Coruña, pasaba una semana sin ver a mis padres y siempre me hacía ilusión volver los viernes, cuando cogía el tren.

Antes de ese año de residencia, fueron varios en el autobús desde Santiago. ¿Cómo lo llevaba?

Sí, muy mal (la cantidad de horas de viaje), pero también tengo un gran recuerdo de todos los compañeros. Me hizo conocer a gente de otros años como Rubén López, Hugo Torres o Rodrigo Leiva, otra que ya se fue del Dépor. Muy bien, sí.

¿Le costó dar el paso a usted o a sus padres?

Sí, al principio mis padres no les molaba mucho la idea, porque justo empezaba el Instituto también, pero yo insistí y, gracias a que había el bus desde Santiago, sí que me dejaron venir al Dépor.

¿Cómo asimila los últimos pasos cuando ya se ve más cerca?

Con mucha ilusión, cada paso lo sientes más cerca. Se va haciendo todo más profesional, tú también tienes que serlo porque si no es así, no hay forma de llegar al nivel que tienen en el primer equipo. Con mucha ilusión y muy agradecido por las oportunidades que me dan.

Ahora ya es sénior, pero el año pasado, siendo juvenil, jugó con el Fabril y no pareció afectarle el salto. ¿Cómo lo vivió?

Ahora bien. El año pasado al principio sí que me costó pillar un poco en ese ritmo. Con la lesión de Luisão, que me dio la oportunidad para entrar en Pontevedra, me acuerdo ese partido... ¡Buf! El ritmo me impresionó un poco, pero a base de entrenar, entrenar y compartir el campo con jugadores de esa categoría, ya te vas adaptando y, al final, compites como uno más.

No siempre tuvo esa capacidad física, no siempre fue adelantando a edad de formación, ¿no?

Sí, es cierto. Y eso me ayudó mucho. Cuando llegué aquí (al Deportivo), sí que tardé un poco en dar esa evolución física y me costó un poco más, también hubo momentos donde no jugué mucho y ahí agradezco mucho a mis compañeros porque me hicieron trabajar más fuerte, tener una mentalidad que, aunque no juegues, debas que seguir entrenando, entrenando porque te va a servir, sea aquí o en otro lado si no contaban contigo. Todo me iba a servir para ser mejor futbolista en cualquier otro lado.

Además del fútbol, ¿estudia?

Sí, estoy estudiando el curso de entrenador del Dépor, en el nivel 1, empezamos esta semana justo. Estoy ahora, los lunes y los miércoles tengo clase de 7 y media a 11.

¿Le llama la atención el juego?

Sí, siempre me gustó, en los vídeos que hacíamos con Óscar (Gilsanz) y con Manu (Manuel Pablo), siempre me gustaba ver a los rivales, analizarlos, el balón parado...

¿Es de los que quiere más y más información?

Cuanto más información te den, mejor, claro. Me gusta tener unas ideas básicas, pero también tomar mis propias decisiones, no ser tan robótico en el juego, hacerlo con mi esencia, no tan esquematizado.

¿Y cuál es esa esencia?

A mí me gusta sobre todo conducir el balón. Soy un jugador que, girando y después conduciendo, soy capaz de romper líneas y, después, en la última línea también tengo capacidad de llegada y de último pase también.

¿Nota que su fútbol ha crecido mucho en poco tiempo?

Sí, puede ser. Antes sí que, a lo mejor, era un poco más tímido y ahora sí que me gusta más pedir la pelota, ser un poco más descarado en el juego.

¿Cree que jugó alguna vez en su contra esa timidez?

Sí, puede ser, es verdad que, al ser tan tímido, puedes no destacar tanto, pasar más desapercibido. Si no lo eres, puede ayudarte a que se te vea más.

Hace un año jugaba de mediapunta y ahora de pivote en el Fabril. ¿Cómo lleva ese nuevo rol?

Sí, con Óscar estaba más arriba y este año lo hacemos con dos interiores, ya había jugado así con Manuel Pablo y con Juanillo (Villamisar) en juveniles. Todo muy bien. A mí me gusta en las dos posiciones, me es indiferente. Más adelante puedo tener más ocasiones y más abajo puedo recibir más balón, jugar más.

¿A dónde llegará el Fabril?

Es pronto, hay que tener cabeza, pies en la tierra. A lo mejor ganas tres partidos seguidos y estás muy arriba. Pierdes tres y te metes abajo. ¿Nuestros goles al final? Este año se nos está dando esa suerte, el pasado perdimos bastantes así. Este no sé si es esa fortuna o que lo intentamos y lo intentamos siempre hasta el final.